Tylko u nas

Stylista zachwycony Pisarek na premierze "Szczęsnego", ale narzeka na Marinę i Węgiel. "Nie pomogła nawet torebka Chanel"

Marcin Wolniak
Na premierze filmu dokumentalnego "Szczęsny" nie mogło zabraknąć głównego zainteresowanego, oczywiście w towarzystwie żony. Stylizacja Mariny nie zachwyciła modowego eksperta, Michała Musiała. Dostało się też Roksanie Węgiel.
Gwiazdy na premierze 'Szczęsnego'
Gwiazdy na premierze 'Szczęsnego'. Fot. KAPiF

Gwiazdy tłumnie zjawiły się na premierze filmu dokumentalnego o Wojciechu Szczęsnym. Produkcję Amazon Prime chcieli zobaczyć m.in. Roxie Węgiel, Karolina Pisarek z mężem, Quebonafide z ukochaną Martyną Byczkowską, Robert Kupisz czy Jan Dąbrowski z Sylwią Przybysz. Oczywiście na premierze "Szczęsnego" nie mogło zabraknąć samego Wojciecha Szczęsnego z Mariną Łuczenko-Szczęsną. Wybranym stylizacjom przyjrzał się stylista i modowy ekspert, Michał Musiał

Zobacz wideo Marina o relacji z teściową. Zaskakujące słowa

Stylista narzeka na modowe wybory Mariny i Roxie. "Razem dało to kiczowaty efekt"

Michał Musiał docenił starania Roxie Węgiel, ale stwierdził, że w jej stylizacji wszystkiego jest za dużo. - U Roksany Węgiel widać starania, lecz wszystkiego niestety jest za dużo. Jeansy z dziurami, oversizeowa kurtka, wyzywający top i przesadzony makijaż - razem dało to kiczowaty efekt. Zdecydowanie lepszą opcją byłoby połączenie tych spodni z białą, popelinową koszulą i delikatniejszym, bardziej nonszalanckim makijażem. Teraz jest po prostu zbyt ciężko - stwierdził Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.

Gwiazdy na premierze filmu o Wojciechu SzczęsnymOtwórz galerię

Modowego eksperta nie zachwyciła także Marina Łuczenko. - Marina Łuczenko, znana z zamiłowania do mody, tym razem zaliczyła wpadkę. Stylizacji zabrakło nonszalancji i modowego wydźwięku. Wystarczyłoby narzucić na ramiona czarną marynarkę, w męskim stylu i rozpuścić włosy - byłoby znacznie lepiej. A tak nie pomogła nawet torebka Chanel - stwierdził stylista. 

Modowy ekspert zachwycony Karoliną Pisarek. "Jest perfekcyjnie"

Na pochwałę Michała Musiała zasłużyła za to Karolina Pisarek. Ekspert wyróżnił zarówno jej stylizację, jak i uczesanie. Zwrócił uwagę także na niezwykle modne buty. - Karolina Pisarek postawiła na męski garnitur, lecz ograła go w bardzo kobiecy sposób. Oliwkowy zestaw połączyła z bardzo modnymi klapkami na szpilce. Całość dopełniła subtelna, złota biżuteria i naturalnie wymodelowane włosy z przedziałkiem po środku. Teraz tak właśnie się czeszemy - świeżo i lekko. Trudno się do czegokolwiek przyczepić. Jest perfekcyjnie - powiedział Plotkowi Michał Musiał. 

 
