Gwiazdy tłumnie zjawiły się na premierze filmu dokumentalnego o Wojciechu Szczęsnym. Produkcję Amazon Prime chcieli zobaczyć m.in. Roxie Węgiel, Karolina Pisarek z mężem, Quebonafide z ukochaną Martyną Byczkowską, Robert Kupisz czy Jan Dąbrowski z Sylwią Przybysz. Oczywiście na premierze "Szczęsnego" nie mogło zabraknąć samego Wojciecha Szczęsnego z Mariną Łuczenko-Szczęsną. Wybranym stylizacjom przyjrzał się stylista i modowy ekspert, Michał Musiał.

Stylista narzeka na modowe wybory Mariny i Roxie. "Razem dało to kiczowaty efekt"

Michał Musiał docenił starania Roxie Węgiel, ale stwierdził, że w jej stylizacji wszystkiego jest za dużo. - U Roksany Węgiel widać starania, lecz wszystkiego niestety jest za dużo. Jeansy z dziurami, oversizeowa kurtka, wyzywający top i przesadzony makijaż - razem dało to kiczowaty efekt. Zdecydowanie lepszą opcją byłoby połączenie tych spodni z białą, popelinową koszulą i delikatniejszym, bardziej nonszalanckim makijażem. Teraz jest po prostu zbyt ciężko - stwierdził Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.

Modowego eksperta nie zachwyciła także Marina Łuczenko. - Marina Łuczenko, znana z zamiłowania do mody, tym razem zaliczyła wpadkę. Stylizacji zabrakło nonszalancji i modowego wydźwięku. Wystarczyłoby narzucić na ramiona czarną marynarkę, w męskim stylu i rozpuścić włosy - byłoby znacznie lepiej. A tak nie pomogła nawet torebka Chanel - stwierdził stylista.

Modowy ekspert zachwycony Karoliną Pisarek. "Jest perfekcyjnie"

Na pochwałę Michała Musiała zasłużyła za to Karolina Pisarek. Ekspert wyróżnił zarówno jej stylizację, jak i uczesanie. Zwrócił uwagę także na niezwykle modne buty. - Karolina Pisarek postawiła na męski garnitur, lecz ograła go w bardzo kobiecy sposób. Oliwkowy zestaw połączyła z bardzo modnymi klapkami na szpilce. Całość dopełniła subtelna, złota biżuteria i naturalnie wymodelowane włosy z przedziałkiem po środku. Teraz tak właśnie się czeszemy - świeżo i lekko. Trudno się do czegokolwiek przyczepić. Jest perfekcyjnie - powiedział Plotkowi Michał Musiał.