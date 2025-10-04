El Dursi z synami i Frycz w luźnej stylizacji. Tak ubrały się na imprezę

W sobotę 4 października odbyło się wydarzenie, podczas którego promowano serial kreskówkowy "Cudownie dziwny świat Gumballa". Na imprezie pojawiło się wiele polskich celebrytek, które m.in. wraz ze swoimi pociechami chętnie pozowały przed obiektywami fotoreporterów. Tylko spójrzcie, na jakie stylizacje postawiły na tę okazję.

Tłumy gwiazd na imprezie "Cudownie dziwnego świata Gumballa". Tak zaprezentowały się na ściance

Na wydarzeniu pojawiła się m.in. Klaudia El Dursi wraz z synami - Dawidem i Janem. Celebrytka przybyła na imprezę w białej, krótkiej sukience, którą zestawiła z szarymi, zamszowymi muszkieterkami oraz pasującą kolorystycznie kurtką. Równie stylowo zaprezentowali się także towarzyszący jej nastolatkowie. Na bardziej luźną stylizację postawiła za to Olga Frycz. Aktorka ubrała się w białą bluzę, beżową kamizelką, jeansy oraz założyła sportowe, modne buty. Na jeansowe spodnie zdecydowała się także obecna na imprezie Weronika Rosati. Gwiazda ubrała do nich jednak brązowy kożuszek i skórzane botki. Całość stylizacji dopełniła brązową torebką przez ramię, marki Louis Vuitton oraz złotą, subtelną biżuterią.

Na dość eleganckie wydanie postawiła również Marcela Leszczak. Celebrytka zaprezentowała się w bordowej, obcisłej bluzce, czarnych spodniach z szerokimi nogawkami oraz czarnych, skórzanych butach. Podobnie jak Rosati, założyła też minimalistyczną biżuterię. Z drugiej strony na wydarzeniu pojawiła się także Zofia Ślotała, która zachwyciła w pełni czerwonej kreacji - bluzce i spodniach. Zestawiła je jednak z obszernym naszyjnikiem z pereł, czerwoną bandaną, czarną torebką od Diora oraz białymi butami.

Panowie na premierze nowych odcinków "Gumballa". Postawili na codzienne kreacje

Wśród celebrytów, którzy stawili się na imprezie znaleźli się także influencer Jan Dąbrowski i prezenter Jacek Cygan, którzy zdecydowali się na luźne, codzienne stylizacje. Pierwszy z nich pozował do zdjęć w szarej bluzie, do której założył czarne, garniturowe spodnie oraz czarne, skórzane buty. Dziennikarz przemycił za to do swojej kreacji trochę kolorów, gdyż do brązowej koszuli, białego t-shirtu, czarnych spodni i szarych, sportowych butów - ubrał okulary z charakterystycznymi, pomarańczowymi szkłami.