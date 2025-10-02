2 października odbyła się uroczysta premiera filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online". "To film nie tylko o tym jednym dniu, ale przede wszystkim o nas, o naszym związku" - pisała na swoim profilu influencerka. Na wydarzenie zjechały się największe gwiazdy internetu. Nie mogło zabraknąć również bohaterów produkcji. Odmieniona Wersow zadała szyku na ściance.

REKLAMA

Zobacz wideo "Friz i Wersow - Miłość w czasach online" [ZWIASTUN]

Wersow w grzywce i sukience rodem z Hollywood

Wersow na premierze swojego filmu olśniła w długiej, białej sukni, misternie zdobionej cekinami i kryształkami. Lśniąca kreacja idealnie podkreślała jej sylwetkę i nadawała całości szyku rodem z czerwonego dywanu w Hollywood. Uwagę przyciągała nie tylko stylizacja, lecz także nowa fryzura influencerki. Wersow postawiła na prostą grzywkę i odświeżony kolor włosów - zrezygnowała z jaśniejszych pasm na rzecz głębokiego, kasztanowego brązu.

Friz, podobnie jak jego ukochana postawił na jasne kolory. YouTuber pojawił się w beżowym garniturze. Do tego dobrał białą koszulę i złotawy, satynowy krawat. Zdjęcia z premiery znajdziecie w naszej galerii.

GwiazdyOtwórz galerię

Maria Jeleniewska w czerni. Young Leosia zaszalała z modą

Young Leosia na premierze filmu pojawiła się w kreacji, która łączy elegancję z odrobiną charakterystycznego dla niej pazura. Raperka wybrała długą suknię w odcieniach różu i czerni, uszytą z połyskującego materiału. Górna część stylizacji, w kolorze pudrowego różu, kontrastowała z ciemnym, rozkloszowanym dołem sukni, tworząc bardzo ciekawy efekt. Do kreacji dobrała długie, różowe rękawiczki. Całość uzupełniały charakterystyczne dla Young Leosi detale, takie jak tatuaże wyeksponowane przez prosty krój sukni oraz jasne włosy z kolorowymi pasmami, które dodały stylizacji nowoczesnego, buntowniczego akcentu. Na ściance towarzyszył jej Kacper Błoński wystrojony w klasyczny garnitur.

Sporo uwagi przyciągała również Maria Jeleniewska. Influencerka zaprezentowała się w czarnym, koronkowym topie w bieliźnianym stylu. Do niego dobrała satynową, sięgającą połowy łydki spódnicę, a całość uzupełniła luźno zarzuconą na ramiona oversize'ową marynarką, która dodała nieco nonszalancji.

Artykuł w trakcie aktualizowania...