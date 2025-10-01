27 września Selena Gomez stanęła na ślubnym kobiercu ze swoim ukochanym Benny'm Blanco. Gwiazda opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć z uroczystości. Możemy na nich dostrzec, że pani młoda postawiła tego dnia na trzy kreacje od uznanego projektanta.

Olśniewające suknie ślubne od Ralpha Laurena. Selena Gomez postawiła na trzy kreacje

Na zdjęciach opublikowanych na Instagramie fani Seleny Gomez mogą zobaczyć olśniewające kreacje, które na swój specjalny dzień wybrała gwiazda. Jak poinformował magazyn "People", Selena Gomez w drodze od ołtarza miała na sobie koronkową kreację z powiewającym welonem. Z kolei na sesję zdjęciową w ogrodzie wybrała satynową sukienkę z odkrytym dekoltem. Na przyjęciu weselnym Gomez pojawiła się natomiast w dużo bardziej swobodnej sukience midi z odkrytymi ramionami. Można też dostrzec, że podczas pierwszego tańca gwiazda była boso. Warto podkreślić, że wszystkie trzy ślubne kreacje Seleny Gomez są projektu Ralpha Laurena. Na zdjęciach możemy też zobaczyć moment krojenia tortu weselnego w kształcie serca, w stylu vintage.

Benny Blanco pochwalił się ślubem w sieci. "Poślubiłem prawdziwą księżniczkę Disneya"

Fani Seleny Gomez byli zachwyceni tym, jak ich idolka wyglądała w ślubnych kreacjach. Dali temu wyraz w komentarzach pod postem. "Bajka dla naszej królowej", "Absolutna perfekcja", "Oszałamiająca! Lśniąca od środka", "Najcudowniejsza panna młoda na świecie", "Magiczna", "Boska" - czytamy w komentarzach. Wpis na temat ślubu opublikował także Benny Blanco. "Poślubiłem prawdziwą księżniczkę Disneya" - napisał dumny pan młody, nawiązując przy tym do początków kariery Seleny Gomez. Warto dodać, że ceremonia ślubna odbyła się w ogrodach Sea Crest Nursery w Santa Barbara, w Kalifornii. Dla gości przygotowano specjalne, białe namioty, a nad bezpieczeństwem zgromadzonych czuwała liczna ochrona. Z medialnych doniesień wynika, że na weselu Selny i Benny'ego bawiło się blisko 170 gości. Wśród nich nie zabrakło sław, m.in. Taylor Swift, Camila Cabello i Paris Hilton.