Tegoroczna edycja Wielkiej Warszawskiej w Służewcu, jednych z najbardziej prestiżowych wyścigów konnych w Polsce, jak zwykle przyciągnęła tłumy eleganckich gości. Na miejscu nie zabrakło księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego i jego żony, hrabianki Heleny Mańkowskiej. Ich stylizacje przykuły uwagę m.in. stylistki mody Doroty Wolff. Jesteście ciekawi, jak je oceniła?

REKLAMA

Zobacz wideo Majewska płaci krocie za festiwalowe kreacje. "Projektant się ceni"

Dorota Wolff krytycznie o stylizacji hrabianki Heleny Mańkowskiej. "Poszerza sylwetkę i skraca nogi"

Dorota Wolff nie ukrywa, że stylizacja księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego bardzo jej się podoba. "Pan Lubomirski zdecydował się na formalny zestaw z żakietem typu morning coat, białą kamizelką z złotymi guzikami, jasnoniebieskim krawatem i klasycznymi lakierkami" - wymieniła Wolf na Facebooku. Zwróciła również uwagę na rolę dodatków. "Dodatkiem jest cylinder, który idealnie wpisuje się w etykietę takich okazji" - stwierdziła.

Stylistka nieco bardziej krytyczna była wobec stroju hrabianki Heleny Mańkowskiej. Choć Wolff pochwaliła wybór kolorystyki i odwołanie do klasyki, nie zabrakło zastrzeżeń. "Stylizacja na wyścigi konne ma swoje jasno określone zasady - elegancja, klasyka i podkreślenie wyjątkowości wydarzenia" - przypomniała. "Helena Lubomirska postawiła na wybór dużego kapelusza z dekoracyjnym rondem, który jest najbardziej zgodny z tradycją wyścigów - to mocny akcent, który buduje charakter całego look'u" - dodała. Choć kapelusz został oceniony bardzo pozytywnie, to sama sylwetka według Wolff nie została wystylizowana w sposób najbardziej korzystny. "Obszerna marynarka z kontrastowymi lamówkami, zestawiona z wąskimi spodniami i dużym kapeluszem, poszerza sylwetkę i skraca nogi" - zauważyła. Jej zdaniem efekt końcowy byłby bardziej harmonijny, gdyby zastosowano inne proporcje. "Stylizacja zyskiwałaby na lekkości, gdyby marynarka miała bardziej taliowany krój lub została zestawiona ze spódnicą o odpowiedniej długości" - napisała w mediach społecznościowych. Zdjęcia stylizacji zobaczycie w naszej galerii:

Jan Lubomirski-Lanckoroński i hrabianka Helena Mańkowska Otwórz galerię

Jan Lubomirski-Lanckoroński i hrabianka Helena Mańkowska - tak oceniono ich stylizacje

Mimo zastrzeżeń dotyczących kobiecej stylizacji, Dorota Wolff pochwaliła spójność i wyczucie w doborze kolorów. "Całość kolorystycznie spójna, lecz wrażenie końcowe jest nieco ciężkie - a na tak elegancką okazję zdecydowanie lepiej sprawdzają się czystsze linie i wyważone proporcje" - podsumowała.