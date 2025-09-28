28 września zaplanowano jubileusz programu "Taniec z gwiazdami". Po latach w roli współprowadzących zobaczyliśmy Katarzynę Skrzynecką oraz Piotra Gąsowskiego. Nie zabrakło również celebrytów, którzy brali niegdyś udział w show. Wśród nich były Anna Mucha i Katarzyna Cichopek, które wspólnie pozowały na ściance. Obie miały w dłoniach nagrody.

"Taniec z gwiazdami". Anna Mucha i Katarzyna Cichopek razem świętowały 20-lecie programu

Gwiazdy przybyły na jubileusz tanecznego show wraz z trofeami, które zdobyły. Okazuje się, że Kryształowa Kula Anny Muchy, która w dziesiątej edycji zwyciężyła w duecie z Rafałem Maserakiem, nieco ucierpiała. Zobaczyliśmy, że ma zaledwie kulę bez nóżki... Okazało się, że tak się cieszyła i machała nagrodą, że ta uległa zniszczeniu. - Miałam dużo szczęścia, że nie trafiłam w samochód, który stał obok -zaśmiała się gwiazda. Mniej więcej półtorej godziny po tym, jak wsiadłam za kółko, zrobiłam krótki przejazd po Warszawie, ktoś mi ten samochód skasował - przyznała aktorka, dodając, że auto nie było zupełnie do kasacji, ale "tak lepiej brzmi". Katarzyna Cichopek pozowała na ściance nie z jedną, ale z dwoma nagrodami! Obie zdobyła z byłym mężem, Marcinem Hakielem. Jedną z nich otrzymała za zwycięstwo w drugiej edycji "Tańca z gwiazdami", a drugą za zajęcie pierwszego miejsca w "Finale Finałów Tańca z gwiazdami".

"Taniec z gwiazdami". Celebryci tłumnie przybyli na jubileuszowy odcinek show

Wiele gwiazd postanowiło odwiedzić studio "Tańca z gwiazdami" z okazji jubileuszowego odcinka. Na ściance z Kryształowymi Kulami pozowali Maria Jeleniewska, Rafał Mroczek oraz Piotr Mróz. Nie zabrakło ich również na widowni. Można było wypatrzyć m.in. Julię "Maffashion" Kuczyńską, Macieja Musiała, Roberta Korzeniowskiego, Krzysztofa Rutkowskiego czy też Darię Widawską. Na parkiecie ponownie zobaczyliśmy Annę Muchę wraz z Rafałem Maserakiem. Głos zabrały również Aneta Zając, która wygrała 14. edycję, Vanessa Alexander, zwyciężczyni 28. edycji, oraz wspomniana już Katarzyna Cichopek.