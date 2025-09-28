28 września to wyjątkowy dzień zarówno dla Polsatu, jak i fanów "Tańca z gwiazdami". Stacja na ten dzień zaplanowała jubileuszowy odcinek tanecznego formatu, który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Z tej okazji na wydarzenie Polsat zaprosił jeszcze więcej gwiazd niż zwykle. Wśród nich znaleźli się m.in. Mikołaj Krawczyk z partnerką Sylwią Juszczak, Maffashion, Karolina Pisarek czy Aneta Zając.

Mikołaj Krawczyk zabrał ukochaną na ściankę. W tym samym miejscu jego była partnerka

Mikołaj Krawczyk i jego partnerka postawili zabawić się nieco kolorami. Krawczyk miał na sobie intensywnie czerwoną koszulę, która pasowała do oversizowej marynarki jego ukochanej. Do tego gwiazdor założył popularne okulary z pomarańczowymi szkiełkami. Na wierzch zarzucił czarną, klasyczną marynarkę.

W zupełnie inną stronę poszła jego była partnerka. Aneta Zając pojawiła się w długiej, stonowanej, brązowej sukni, która podkreśliła jej sylwetkę. Aktorka zaczesała włosy do tyłu i z uśmiechem pozowała przed fotoreporterami. Zdjęcia z czerwonego dywanu znajdziecie w naszej galerii.

Maffashion postawiła na prostotę, Pisarek zadała szyku. Pojawiła się także Minge

Julia Kuczyńska tym razem pokazała się w prostej, oliwkowej sukni z gorsetową górą i rozcięciem na nogę. Najwięcej uwagi przyciągają buty influencerki. Jeśli dobrze się im przyjrzymy, dostrzeżemy, że wkomponowany jest w nie mały, biały kwiat. Całość Maffashion podrasowała srebrnymi dodatkami, które dodały stylizacji więcej blasku. Z kolei Karolina Pisarek tym razem postawiła wszystko na czerń. Modelka przybyła na ściankę w stylowym komplecie. Czarna marynarka z głębokim dekoltem świetnie współgrała z luźnymi spodniami. Do tego założyła czarne szpilki wysadzane kryształami. Bez wątpienia wyróżniała się na tle innych gwiazd.

Na czerwonym dywanie pojawiła się także Ewa Minge, która już zakończyła swoją przygodę z programem. Projektantka zaskoczyła nową fryzurą. Dobrze znane loki wyprostowała i spięła do tyłu. Z przodu podkręciła grzywkę, a na czubku głowy zawiązała warkocza. Na ściance pozowała u boku swojego partnera z programu Michała Bartkiewicza.