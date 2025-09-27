Na 27 września zaplanowano finałową galę wieńczącą tegoroczny, 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tego wieczoru dowiemy się, która produkcja została wyróżniona Złotymi Lwami. Galę prowadzi Grażyna Torbicka, a na scenie towarzyszy jej Zbigniew Zamachowski. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia uwagę skupiła na sobie pozująca na ściance Małgorzata Kożuchowska.

Małgorzata Kożuchowska zachwyca na festiwalu w Gdyni

Na ten niezwykle ważny wieczór dla polskiego filmu Małgorzata Kożuchowska wybrała długą, zwiewną kreację w jasnoszarym odcieniu. Górę sukni zdobiły opadające na ramiona rękawy, a luźny, lekko falowany dół prezentował się zjawiskowo przy każdym kroku. Sukienka była dodatkowo ozdobiona paskiem w talii, a całość Kożuchowska dopełniła wieczorowym makijażem i włosami ułożonymi w fale. O stroju aktorki tego wieczoru rozpisywały się niemal wszystkie media.

Na festiwalu w Gdyni uwagę skradła również prowadząca galę Grażyna Torbicka. Dziennikarka postawiła na klasyczną, czarną kreację z długimi rękawami i głębokim dekoltem w kształcie litery V. Delikatne marszczenie dodatkowo podkreślało figurę, a całość została ozdobiona drobnymi kryształami. Torbicka dosłownie błyszczała na scenie.

Niezwykle wzruszający moment na zeszłorocznej edycji festiwalu

Podczas zeszłorocznej edycji festiwalu w Gdyni Maciej Damięcki został uhonorowany statuetką za rolę w horrorze "Cisza nocna" w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego. W imieniu zmarłego w 2023 roku aktora nagrodę odebrały dzieci - Matylda i Mateusz Damięccy. Podczas tej chwili nie kryli ogromnego wzruszenia. - Wy wszyscy wiecie o tym, że filmy dają nieśmiertelność. Także bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, którzy jeszcze "Ciszy nocnej" nie widzieli, żeby ją obejrzeli. Dlatego, że im więcej ludzi zobaczy ten film, tym w tym więcej osób uczyni naszego tatę po prostu nieśmiertelnym - powiedział poruszony Mateusz Damięcki. - Ja naprawdę wierzę, że gdzieś w równoległym świecie tato teraz odbiera nagrodę, na którą naprawdę zasłużył i pewnie by powiedział: "Bardzo klawo". No to klawo - dodała jego siostra.