Na 27 września zaplanowano finałową galę wieńczącą tegoroczny, 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tego wieczoru dowiemy się, która produkcja została wyróżniona Złotymi Lwami. Galę prowadzi Grażyna Torbicka, a na scenie towarzyszy jej Zbigniew Zamachowski. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia uwagę skupiła na sobie pozująca na ściance Małgorzata Kożuchowska.
Na ten niezwykle ważny wieczór dla polskiego filmu Małgorzata Kożuchowska wybrała długą, zwiewną kreację w jasnoszarym odcieniu. Górę sukni zdobiły opadające na ramiona rękawy, a luźny, lekko falowany dół prezentował się zjawiskowo przy każdym kroku. Sukienka była dodatkowo ozdobiona paskiem w talii, a całość Kożuchowska dopełniła wieczorowym makijażem i włosami ułożonymi w fale. O stroju aktorki tego wieczoru rozpisywały się niemal wszystkie media.
Na festiwalu w Gdyni uwagę skradła również prowadząca galę Grażyna Torbicka. Dziennikarka postawiła na klasyczną, czarną kreację z długimi rękawami i głębokim dekoltem w kształcie litery V. Delikatne marszczenie dodatkowo podkreślało figurę, a całość została ozdobiona drobnymi kryształami. Torbicka dosłownie błyszczała na scenie.
Podczas zeszłorocznej edycji festiwalu w Gdyni Maciej Damięcki został uhonorowany statuetką za rolę w horrorze "Cisza nocna" w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego. W imieniu zmarłego w 2023 roku aktora nagrodę odebrały dzieci - Matylda i Mateusz Damięccy. Podczas tej chwili nie kryli ogromnego wzruszenia. - Wy wszyscy wiecie o tym, że filmy dają nieśmiertelność. Także bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, którzy jeszcze "Ciszy nocnej" nie widzieli, żeby ją obejrzeli. Dlatego, że im więcej ludzi zobaczy ten film, tym w tym więcej osób uczyni naszego tatę po prostu nieśmiertelnym - powiedział poruszony Mateusz Damięcki. - Ja naprawdę wierzę, że gdzieś w równoległym świecie tato teraz odbiera nagrodę, na którą naprawdę zasłużył i pewnie by powiedział: "Bardzo klawo". No to klawo - dodała jego siostra.
