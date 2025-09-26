W piątek 26 września miejsce miała XXV Gala Businesswoman Awards. Jak co roku na wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd, które chętnie pozowały do zdjęć. Obecne na imprezie celebrytki zachwyciły na ściance stylowymi kreacjami. Kto zaprezentował się najlepiej? Sami oceńcie!

REKLAMA

Zobacz wideo Figura zdradza sekrety stylu. To on stoi za jej kreacjami!

Polskie gwiazdy olśniły na Gali Businesswoman Awards. Te stylizacje zapadają w pamięć

Wśród obecnych na wydarzeniu gwiazd mogliśmy podziwiać m.in. prowadzącą imprezę Beatę Tadlę. Dziennikarka zjawiła się na gali w złotej sukni w cekiny z odkrytymi plecami. Kreacja była na tyle wyrazista, że Tadla uzupełniła ją jedynie subtelną biżuterią. Na bardziej odważną stylizację zdecydowała się za to Maria Jeleniewska. Influencerka pozowała na ściance w czarnej, koronkowej sukni z mocnym wycięciem na nodze. Założyła do niej czarne obcasy oraz również delikatną biżuterię.

Na ciekawą opcję postawiła tego wieczora także Karolina Ferenstein-Kraśko. Żona Piotra Kraśki przybyła na imprezę w białym garniturze z szerokimi spodniami, który zestawiła z bluzką z większym dekoltem. Podobnie jak Jeleniewska, Ferenestein-Kraśko założyła do tego czarne obcasy. W pewnym stopniu podobnej kreacji stawiła się na gali też Urszula Dudziak. Wokalistka zdecydowała się na biało-kremowy zestaw marynarki i spodni, do którego ubrała jasną bluzkę oraz założyła sportowe buty. Elegancji całej kreacji dodały jednak ozdobne cekiny na marynarce.

Gala Businesswoman AwardsOtwórz galerię

Na Gali Businesswoman Awards pojawił się też Misiek Koterski. Towarzyszyła mu wspólniczka

Wśród nielicznych na imprezie mężczyzn pojawił się jednak Misiek Koterski, który także tego wieczoru odebrał nagrodę. Aktor postawił na dobrze skrojony garnitur, w wersji bardziej luźnej - bez krawatu czy też muchy. U boku Koterskiego mogliśmy zobaczyć jego wspólniczkę - współzałożycielkę kliniki uzależnień "Odwróceni" Dominikę Szefler-Kalbarczyk. Kobieta zdecydowała się na czarną stylizację - zestaw marynarki i spodni w prążki oraz bluzkę z wyciętym dekoltem. Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia głośno było na temat rzekomego rozstania Koterskiego z żoną Marcelą Leszczak. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Marcela Leszczak dodała wymowny post na Instagramie. To nie uciszy plotek o rozstaniu".