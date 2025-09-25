24 września w warszawskim centrum Big Book Cafe odbyła się premiera książki Katarzyny Butowtt i Wiktora Słojkowskiego "ODDYCHAM, odkąd rodzice umarli", na której nie zabrakło znanych twarzy ze świata show-biznesu. Na wydarzeniu pojawiły się m.in.: Bogna Sworowska, Violetta Kołakowska, Iwona Guzowska i Ewelina Flinta. Na jakie stylizacje tym razem postawiły?

Premiera książki Butowtt. Kołakowska z rockowym pazurem, Guzowska w sportowym luzie. Kto zrobił modowy eksperyment?

Iwona Guzowska postawiła na luźny, sportowy look w monochromatycznej kolorystyce. Pięściarka ubrała się w zielony dresowy komplet - bluzę oraz luźne spodnie. Całość dopełniły wyraziste neonowe sneakersy w intensywnym pomarańczowym odcieniu. Viola Kołakowska z kolei zdecydowała się na czarny, elegancki zestaw z nutką rockowego pazura. Była partnerka Tomasza Karolaka wybrała czarne spodnie z szerokimi nogawkami, do których dobrała bluzkę z prześwitującymi elementami. Całość uzupełniła skórzana ramoneska, baleriny i biżuteria.

Na premierze pojawiła się także Ewelina Flinta. Piosenkarka miała na sobie czarne jeansy o luźnym fasonie, do których dobrała prześwitującą bluzkę z kwiatowy print. Całość uzupełniła drobna czarna torebka. Na wydarzeniu nie zabrakło również Bogny Sworowskiej. Modelka tym razem postawiła na klasyczną stylizację. Do długiego skórzanego płaszcza dobrała jeansy z prostymi nogawkami i czarne buty na obcasie.

Sami autorzy książki także zaskoczyli stylizacjami. Katarzyna Butowtt wybrała czarną dresową sukienkę, którą uzupełniły beżowe sportowe buty. Wiktor Słojkowski z kolei postawił na dość nietypowy zestaw. Jak można dowiedzieć się z jego Instagramia, góra jego stylizacji została skomponowana z dwóch koszul - białej i czarnej. Do tego modowego eksperymentu dobrał ciemnoniebieskie jeansy i masywne czarne buty. Wszystkie stylizacje zobaczycie w naszej galerii:

Katarzyna Butowtt i Wiktor Słojkowski napisali książkę. O czym jest?

Książka "ODDYCHAM, odkąd rodzice umarli" to biografia Katarzyny Butowtt - jednej z ikon polskiego modelingu lat 80. i 90. XX wieku. Jak twierdzi autorka, to głęboko osobista historia, której tłem są trudne rodzinne relacje i bolesne doświadczenia z dzieciństwa. Po zakończeniu kariery na wybiegach Katarzyna postanowiła pójść inną drogą - ukończyła studia psychologiczne i zaangażowała się w działalność społeczną. Została rzeczniczką prasową Fundacji Dr Clown, która wspiera chore dzieci poprzez terapię śmiechem. "Krew, pot i łzy. Chyba nie było tak źle panie Słojkowski. Dziękuję, że namówiłeś mnie, żeby stworzyć tę książkę. Jest piękna, możemy sobie pogratulować" - napisała na Instagramie Butowtt.