Czołowi politycy przybyli do Stanów Zjednoczonych i wzięli udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do USA przylecieli także Marta i Karol Nawroccy. Pierwsza dama wzięła udział w bankiecie organizowanym przez Melanię Trump. Strój Marty Nawrockiej, która zaprezentowała się w żółtym komplecie, został oceniony przez stylistkę Ewę Rubasińską-Ianiro. Ekspertka w rozmowie z "Faktem" chwaliła kreację żony polityka, o czym więcej przeczytacie tutaj. Na wydarzeniu pojawiła się także królowa Rania.

Królowa Rania na bankiecie Melanii Trump. Monarchini Jordanii zachwyciła stylizacją

Królowa Rania opublikowała na swoim instagramowym profilu wspólny kadr z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych. "Podczas przyjęcia zorganizowanego przez Pierwszą Damę Stanów Zjednoczonych Melanię Trump w Nowym Jorku z okazji 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ" - brzmi opis zdjęcia. Monarchini Jordanii wybrała wyjątkową stylizację na tę okazję. Przybyła na bankiet w jasnożółtej sukience z kołnierzem. Do całości dobrała torebkę w tym samym kolorze oraz brązowe buty. Trzeba przyznać, że królowa Rania śledzi trendy, ponieważ zdecydowała się na kreację w odcieniu, który jest hitem sezonu. Pod wspólnym kadrem Melanii Trump i królowej Jordanii pojawiło się sporo komentarzy od zachwyconych internautów. "To jest nasza królowa", "Obie wyglądacie przepięknie", "Co to za piękność? Królowa Rania", "Dwie piękne kobiety" - piszą.

Królowa Rania o największych inspiracjach. Zaskakujące słowa

Królowa Rania jest niezwykle aktywna. Na początku 2025 roku udzieliła wywiadu dla gazety "Corriere della Sera" i opowiedziała o tym, co ją inspiruje. "Największą inspiracją są dla mnie zwykli ludzie, którzy wykazują się niezwykłą odwagą i współczuciem. Dlatego cenię sobie spotkania z Jordańczykami, którzy pracują za kulisami, aby wspierać innych – niezależnie od tego, czy są edukatorami, pracownikami socjalnymi, przedsiębiorcami, czy oddanymi rodzicami" - powiedziała. Wspomniała także o wnuczce. "Przebywanie w towarzystwie małej przypomina mi, jak cenne są wszystkie dzieci i co naprawdę się liczy. Trudno mi się od niej oderwać i z niecierpliwością czekam na nasze wideorozmowy, kiedy jestem w podróży służbowej!" - dodała.