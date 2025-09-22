Dawno niewidziana Roma Gąsiorowska cała na czarno. Pokazała się w zaskakującej stylizacji

26 września do kin trafi film "Zamach na papieża". Jest to historia inspirowana prawdziwymi zdarzeniami. Reżyserem thrillera jest Władysław Pasikowski, a główną rolę odgrywa Bogusław Linda. Przedpremierowy pokaz produkcji odbył się 19 września w Multikinie w warszawskich Złotych Tarasach. Zaproszone gwiazdy mogły zobaczyć go zatem znacznie wcześniej niż pozostali widzowie. Wśród nich pojawiła się Roma Gąsiorowska, która zaskoczyła stylizacją.

Roma Gąsiorowska w czarnej stylizacji. Tak zaprezentowała się na premierze

Roma Gąsiorowska zaprezentowała się w eleganckiej stylizacji na czerwonym dywanie. Tego dnia wybrała długą, czarną sukienkę, która miała rozcięcie z boku. Do tego dobrała czarną, krótką kurtkę o miękkiej, aksamitnej fakturze. Nie da się ukryć, że cały strój dodał aktorce szyku. To jednak nie wszystko. Gąsiorowska nie zapomniała o szczegółach. Nie można pominąć dodatków, a mianowicie złotego naszyjnika, który przyciągał wzrok oraz eleganckiej torebki w tym samym odcieniu. Całość dopełniały ponadczasowe, ciemne szpilki. Stylizacja była zarówno elegancka, jak i nowoczesna. Została dopełniona klasyczną fryzurą w formie upięcia. Jak oceniacie taki styl?

Roma Gąsiorowska ma za sobą bolesne rozstanie. Co się stało?

Ostatnie miesiące nie były łatwe dla Romy Gąsiorowskiej. Przypomnijmy, że ma za sobą trudne rozstanie. W 2024 roku media poinformowały o rozwodzie aktorki z Michałem Żurawskim po 14 latach małżeństwa. Gąsiorowska w wywiadzie dla portalu NaTemat twierdziła, że to jej były mąż miał być winny rozpadu związku. Z powodu problemów z alkoholem miał nie pełnić roli dobrego ojca ani męża. "Jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić. (…) To, że się rozwiedziemy, nie oznacza, że nie mamy razem dzieci. Mamy i będziemy je mieć. Najważniejsze, by dzieci nie doświadczały sytuacji, które będą narażały je na stres związany z problemem alkoholowym" - wyznała aktorka. Przypomnijmy, że para ma dwoje dzieci: 12-letniego Klemensa i 10-letnią Jadwigę. ZOBACZ TEŻ: Gąsiorowska i Żurawski wzięli ślub w dniu katastrofy smoleńskiej. Wybuchł skandal