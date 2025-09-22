Tak Gąsiewska wystroiła się na chrzciny. Spójrzcie na buty

Wiktoria Gąsiewska od lat zachwyca fanów nie tylko talentem aktorskim, ale i wyczuciem stylu. Aktorka nie raz pokazała, że potrafi bawić się modą i swobodnie łączyć elegancję z odrobiną swobody. Niezależnie od tego, czy pojawia się na czerwonym dywanie, w telewizji, czy dzieli się kadrami z codzienności w mediach społecznościowych, jej stylizacje zawsze przyciągają uwagę i stają się inspiracją dla wielu obserwatorek. Nie inaczej było i tym razem. Na profilu Gąsiewskiej pojawiło się kilka ujęć z chrztu, na którym miała okazję ostatnio być. W komentarzach zaroiło się od zachwytów.

Wiktorią Gąsiewska w różowej sukience. "Wyglądasz przepięknie"

Gąsiewska pokazała się w długiej, intensywnie różowej sukience na ramiączkach. Kreacja miała prosty krój, sięgała za kolano i podkreślała sylwetkę aktorki. Najwięcej uwagi przyciągają jednak buty. Gąsiewska zrezygnowała z klasycznych szpilek. Do różowej sukienki dobrała płaskie, ciemne baleriny wiązane wokół kostki. Stylizacja przypadła do gustu jej obserwatorkom. "Pięknie wyglądasz. Skąd sukienka?", "Świetna sukienka, wyglądasz cudownie, jak zawsze", "Cudowna ty!" - czytamy w komentarzach. Zdjęcia Gąsiewskiej znajdziecie w naszej galerii.

Wiktoria Gąsiewska zapytana o Adama Zdrójkowskiego. Dosadny komentarz

Aktorka pojawiła się ostatnio na konferencji promującej nowy sezon "Afryki Express", gdzie występuje wspólnie z bratem. Podczas jednego z wywiadów niespodziewanie pojawiło się pytanie o jej byłego partnera Kubę Zdrójkowskiego. Gąsiewska nie gryzła się w język. - Mama nauczyła mnie, że jeżeli nie masz o kimś nic dobrego do powiedzenia, to po prostu nie mów - powiedziała dziennikarce Pudelka. Do rozmowy wtrącił się również brat aktorki. - To jest kobieta z klasą, więc zawsze wypowiada się tak, jak trzeba, a ja wolałbym się po prostu nie wypowiadać na ten temat - dodał w wywiadzie. Gąsiewska i Zdrójkowski przez lata występowali razem w serialu "Rodzinka.pl". To właśnie tam zrodziło się między nimi uczucie. Do głośnego rozstania doszło w 2021 roku.