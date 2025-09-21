Maffashion to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, która karierę zaczynała jeszcze lata temu jako blogerka modowa. W ubiegłym roku widzowie mieli okazję śledzić jej zmagania na parkiecie "Tańca z gwiazdami". W programie stworzyła duet z Michałem Danilczukiem i, mimo że była typowana na jedną z faworytek, to ostatecznie zajęła trzecie miejsce. 22 września Maffashion obchodzi swoje 38. urodziny. Z weekend poprzedzający tę okazję postanowiła zorganizować imprezę dla bliskich. Zobaczcie, kogo zaprosiła na imprezę i jaką stylizację wybrała na ten wyjątkowy dzień.

Maffashion świętuje 38. urodziny w gronie znajomych celebrytów. Wybrała na ten wieczór wyjątkowe kreacje

Maffashion co roku hucznie obchodzi swoje urodziny w towarzystwie najbliższych przyjaciół. Tym razem zdecydowała się zaprosić znajomych do jednej z knajp w stolicy, gdzie przygotowano dla niej kremowo-malinowy tort urodzinowy. Kolorystyka imprezy utrzymana była w kolorach złota, srebra i czerwieni. Na imprezie urodzinowej Julii Kuczyńskiej nie mogło zabraknąć znajomych z branży. Na zdjęciach z wydarzenia można dostrzec Julię Wieniawę, Jacka Jelonka i Michała Danilczuka. Na wieczór Maffashion zdecydowała się na dwie kreacje. Skórzany gorset podkreślający figurę oraz tweedową spódnicę z kusym topem na cienkich ramiączkach. Zdjęcia z imprezy influencerki znajdziecie w naszej galerii.

Maffashio zachwyciła na gali Elle Style Awards. Celebrytka pokazała, jak wystylizować marynarkę

3 września Maffashion pojawiła się na gali Elle Style Awards. To międzynarodowy plebiscyt, w którym gwiazdy i marki otrzymują wyróżnienie za wyjątkowy styl i wyczucie w sferze mody. Nagrody trafiają m.in. do ikon stylu, trendsetterów oraz nowatorskich projektantów. Na imprezie pojawiło się mnóstwo gwiazd, ale to właśnie stylizacja Maffashion przyciągała uwagę. Influencerka wybrała tego dnia szary garnitur, spod którego wystawał krótki top i ciemne szpilki, które dodały stylizacji kobiecego akcentu. Więcej przeczytasz tutaj: Maffashion odsłoniła brzuch na gali Elle Style Awards, Bohosiewicz cała na biało