W komentarzach pod nagraniem Wersow zawrzało. Fani przecierają oczy ze zdumienia

W drugiej połowie sierpnia Friz i Wersow zaskoczyli wiadomością o ślubie. W ostatnich miesiącach para zniknęła z mediów, co wzbudziło zaniepokojenie wśród jej fanów. Jak się okazało, powodem była ceremonia, która owiana była tajemnicą. - Nie było nas te dwa miesiące, bo chcieliśmy skupić się na sobie, ale bez telefonów, bez internetu, bez sieci, żeby po prostu endżojować ten czas wspólny bez zagłuszaczy, które są dookoła na co dzień i po prostu skupić się na sobie, na bliskich, na rodzince. To było wspaniałe. To była dobra decyzja, że tak zrobiliśmy, bardzo się cieszę, ale już wracamy do was" - wyznał Friz w relacji na InstaStories. Jak się jednak okazało, nic straconego, bo para postanowiła o swoim związku i ślubie opowiedzieć w filmie, który już 3 października trafi do kin. Tymczasem zakochani wrócili do swojej stałej aktywności w sieci. Ostatnio spore poruszenie wywołały... buty Wersow, które podzieliły internautów.

Friz i Wersow promują nowy film w stolicy. Małżeństwo nie kryje ekscytacji

Film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" już wkrótce będzie miał swoją premierę. Dokument będzie opowiadał o kulisach związku najpopularniejszej pary influencerów w Polsce, a także ślubie, który odbył się w tajemnicy. Reżyserem obrazu jest Krytstian Kuczkowski, który jest autorem filmów dokumentalnych m.in. o Sanah, Annie Przybylskiej czy Buddzie, więc ma już w tej materii spore doświadczenie. Para od początku września intensywnie promuje nową produkcję i ostatnio wybrała się do Warszawy, aby na żywo zobaczyć mural, który powstał w centrum stolicy z okazji premiery filmu. Małżeństwo opublikowało relację spod namalowanej na jednym z warszawskich bloków grafiki.

Kiedy jesteście razem od siedmiu lat, a dzisiaj wyczekujecie premiery swojego filmu

- czytamy w opisie. Największą uwagę przyciągnęły nietuzinkowe buty Wersow, które są połączeniem kozaków i japonek. Buty pochodzą z włoskiej marki Miu Miu i ich cena to ponad osiem tysięcy złotych. Nietypowe połączenie wywołało ogromne poruszenie w komentarzach.

Buty Wersow podzieliły internautów. Nie mogli uwierzyć, że je założyła

Wygląda na to, że modowe wybory Wersow nadal pozostają nie do końca zrozumiałe dla części jej fanów. Buty influencerki wywołały spore zamieszanie i podzieliły internautów, na tych którzy uznali, że to oryginalny i wyróżniający się wybór i takich, którzy przyznali, że absolutnie nie rozumieją współczesnych trendów modowych. "Nie rozumiem tych butów. Czy to jakaś nowa moda?", "Jak mogłaś coś takiego włożyć?", "Czy tylko ja zwróciłam uwagę na buty Wersow? To nie hejt, ale zastanawiam się, czy to japonki czy kozaki?" - czytamy. A wy co sądzicie o modowych wyborach influencerki? Podobają wam się takie buty?