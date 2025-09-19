W piątek 19 września odbyła się premiera nowego filmu Władysława Pasikowskiego - "Zamach na papieża". "Porywający thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i kulisami jednej z najbardziej tajemniczych operacji służb specjalnych XX wieku - zamachu na Jana Pawła II" - możemy przeczytać w opisie produkcji. Na hucznym wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd polskiego kina.
Wśród przybyłych na premierę gwiazd pojawiła się grająca w produkcji Karolina Gruszka. Aktorka postawiła tego wieczoru na kolorową stylizację - zestawiła czerwone spodnie z bordową koszulą oraz różową marynarką, dodając do nich także wyraziste kolczyki i torebkę. Na bardziej stonowaną kreację zdecydowała się za to Roma Gąsiorowska. Gwiazda przybyła na premierę w czarnej sukni z wycięciem i krótkiej marynarce, do których założyła ciekawy, złoty naszyjnik. Na w pełni niebieski look postawiła przy tym Małgorzata Opczowska. Dziennikarka pozowała na czerwonym dywanie w dobrze skrojonym zestawie, do którego dodała beżowe szpilki. Uwagę kradła jednak nietypowa, nieduża torebka w brązowym kolorze. Na premierę przybyła także Katarzyna Glinka. Aktorka zaprezentowała się w dość codziennej, lecz modnej stylizacji - jeansach, białej koszulce, beżowej marynarce i szpilkach. Jej prostotę przełamała licznymi pierścionkami i butami na obcasie w złotym odcieniu. Na bardziej eleganckie wydanie postawiła Paulina Gałązka. Aktorka, która wystąpiła w "Zamachu na papieża", przybyła na czerwonym dywan w złotej sukni z głębokim dekoltem. Kreacja na tyle przyciągała oko, że Gałązka nie dobrała do niej torebki ani biżuterii.
Wśród panów, którzy przybyli na premierę można wyróżnić m.in. Ireneusza Czopa, który także wystąpił w filmie. Aktor postawił na dobrze skrojony garnitur i czarną koszulę, które idealnie pasowały do wydarzenia. Na czerwonym dywanie pojawił się też aktor Jakub Jankiewicz, który zaskoczył stylizacją. Założył na imprezę skórzaną kurtkę, białą koszulę, czarne spodnie i czerwony krawat. Na bardziej typowy ubiór zdecydował się za to Janusz Gajos. Kultowy aktor zaprezentował się w czarnej marynarce, koszulce oraz jeansach.
