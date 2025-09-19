W piątek 19 września odbyła się premiera nowego filmu Władysława Pasikowskiego - "Zamach na papieża". "Porywający thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i kulisami jednej z najbardziej tajemniczych operacji służb specjalnych XX wieku - zamachu na Jana Pawła II" - możemy przeczytać w opisie produkcji. Na hucznym wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd polskiego kina.

Gwiazdy podbiły czerwonym dywan na premierze "Zamachu na papieża". Tylko spójrzcie na te kreacje

Wśród przybyłych na premierę gwiazd pojawiła się grająca w produkcji Karolina Gruszka. Aktorka postawiła tego wieczoru na kolorową stylizację - zestawiła czerwone spodnie z bordową koszulą oraz różową marynarką, dodając do nich także wyraziste kolczyki i torebkę. Na bardziej stonowaną kreację zdecydowała się za to Roma Gąsiorowska. Gwiazda przybyła na premierę w czarnej sukni z wycięciem i krótkiej marynarce, do których założyła ciekawy, złoty naszyjnik. Na w pełni niebieski look postawiła przy tym Małgorzata Opczowska. Dziennikarka pozowała na czerwonym dywanie w dobrze skrojonym zestawie, do którego dodała beżowe szpilki. Uwagę kradła jednak nietypowa, nieduża torebka w brązowym kolorze. Na premierę przybyła także Katarzyna Glinka. Aktorka zaprezentowała się w dość codziennej, lecz modnej stylizacji - jeansach, białej koszulce, beżowej marynarce i szpilkach. Jej prostotę przełamała licznymi pierścionkami i butami na obcasie w złotym odcieniu. Na bardziej eleganckie wydanie postawiła Paulina Gałązka. Aktorka, która wystąpiła w "Zamachu na papieża", przybyła na czerwonym dywan w złotej sukni z głębokim dekoltem. Kreacja na tyle przyciągała oko, że Gałązka nie dobrała do niej torebki ani biżuterii.

Aktorzy na premierze zaprezentowali się równie stylowo

Wśród panów, którzy przybyli na premierę można wyróżnić m.in. Ireneusza Czopa, który także wystąpił w filmie. Aktor postawił na dobrze skrojony garnitur i czarną koszulę, które idealnie pasowały do wydarzenia. Na czerwonym dywanie pojawił się też aktor Jakub Jankiewicz, który zaskoczył stylizacją. Założył na imprezę skórzaną kurtkę, białą koszulę, czarne spodnie i czerwony krawat. Na bardziej typowy ubiór zdecydował się za to Janusz Gajos. Kultowy aktor zaprezentował się w czarnej marynarce, koszulce oraz jeansach.