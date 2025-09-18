Doda nie zwalnia tempa. 14 września wokalistka pojawiła się na widowni "Tańca z gwiazdami". Towarzyszyła jej mama Wanda. - Ja każdy taniec przeżywam i bardzo lubię. Dlatego chciałam bardzo, żeby mama przyszła i żeby była częścią tego widowiska, bo jest to niezapomniane wydarzenie i każdego naprawdę zachęcam, żeby zasiadł na widowni, bo jest to cudowny czas, kiedy można spędzić czy to ze znajomym, czy właśnie z rodziną i zupełnie inaczej jest na żywo niż przed telewizorami - komentowała piosenkarka dla Świata Gwiazd. Teraz pojawiła się na kolejnym wydarzeniu.

Doda pojawiła się na wernisażu. Zachwyciła stylizacją. "Piękna"

W Warszawie odbył się wernisaż Julii Woronowicz inspirowany Dodą. Wokalistka przybyła na wydarzenie i zwróciła uwagę swoją stylizacją. Zaprezentowała się w taliowanej marynarce w czarnym kolorze oraz koronkowym kombinezonie, który podkreślił jej nienaganną sylwetkę. Do całości dobrała obcasy oraz czarną torebkę. Uwagę zwróciła także biżuteria - masywne kolczyki oraz pierścionek. Trzeba przyznać, że wokalistka prezentowała się naprawdę stylowo, a jej kreacja wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. "Piękna" - napisał jeden z internautów. Po zdjęcia z wydarzenia zapraszamy do naszej galerii.

Doda o czerniaku. Poruszające wyznanie

7 września w "Pytaniu na śniadanie" Doda podzieliła się osobistymi doświadczeniami związanymi z nowotworem skóry. - Kiedy usłyszałam diagnozę, że mam czerniaka złośliwego, było to szokujące, ale intuicyjnie patrząc na to znamię od jakiegoś czasu gdzieś już mnie to niepokoiło - zdradziła piosenkarka. Dodała, że często przegląda swoją skórę. - Ja się oglądam wzdłuż i wszerz i nie dlatego, że mam narcystyczne zaburzenia, tylko dlatego, że chcę swojemu organizmowi zawsze pomóc, jak najszybciej zareagować. (...) Ja byłam uzależniona od solarium. Mieliśmy po szesnaście, siedemnaście lat. Nam nikt nie sprawdzał tego dowodu. My chodziliśmy codziennie po dwadzieścia minut, codziennie braliśmy jakieś przyspieszacze na to opalanie - wspominała.