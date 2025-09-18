Donald i Melania Trump kończą swoją wizytę w Wielkiej Brytanii, do której przybyli 16 września. Para prezydencka miała okazję uczestniczyć w spotkaniach dyplomatycznych z rodziną królewską. Mogli porozmawiać zarówno z królem Karolem III i królową Camillą, jak i księciem Williamem i księżną Kate. Ostatnie dnia wizyty Trumpowie odwiedzili Królewską Bibliotekę w Zamku Windsor. Jak zwykle pierwsza dama zwracała uwagę kreacją.

Melania Trump zachwyciła. To założyła na pożegnanie z para królewską.

W trakcie ostatniego dnia wizyty w Wielkiej Brytanii i przy okazji pożegnalnego spotkania z królem Karolem III i królową Camillą, Melania Trump zachwyciła. Amerykańska pierwsza dama zaprezentowała się w eleganckim komplecie w karmelowym odcieniu z materiału, który przypominał skórę. Kreacja wykończona była delikatnymi, jasnymi zdobieniami przy krawędziach. Marynarka, którą założyła Melania, była zapinana na guziki i miała taliowany pas. Spódnica sięgała pierwszej damie za kolano. Całość stylizacji wykończyły cieliste szpilki. Nie da się ukryć, że Melania wyglądała świetnie. Królowa Camilla pozowała do zdjęć w białej sukience z czarnymi, pionowymi pasami, które znajdowały się na niemal całej długości stylizacji. Kreację uzupełniły czółenka i pokaźny naszyjnik.

Melania Trump spotkała się z księżną Kate. Zaskoczyła w kwestii wyboru butów

W trakcie, gdy Donald Trump miał okazję porozmawiać z premierem Wielkiej Brytanii, jego żona się nie nudziła. Melania Trump w towarzystwie księżnej Kate wybrała się bowiem do Frogmore Garden. Panie miały okazję spotkać się tam z naczelnym skautem Dwayne'em Fieldsem i grupą młodych skautów. Zarówno pierwsza dama, jak i księżna, zachwyciły stylizacjami. Kate pokazała się w brązowej spódnicy do którego dobrała ciemnozielony żakiet. Melania postawiła na jasne spodnie oraz marynarkę z kieszeniami z klapą, która przewiązana była paskiem w talii. Zaskakujące było jednak to, jakie wybrała do tego obuwie. Żona Donalda Trumpa pojawiła się w płaskich butach, co było zdecydowanie niecodziennym widokiem - zwykle pierwsza dama decyduje się na obuwie na wysokim obcasie.