16 września Donald i Melania Trump polecieli do Wielkiej Brytanii. Amerykańska para prezydencka pojawiła się na bankiecie u boku rodziny królewskiej. 18 września pierwsza dama Stanów Zjednoczonych miała okazję do rozmowy z księżną Kate. Panie jak zwykle przykuły uwagę swoimi stylizacjami. Zaskakujący był jednak u Melanii wybór obuwia.

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Woliński o Melanii Trump

Melania Trump zaskoczyła. Na takie buty się zdecydowała

18 września doszło do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. W tym czasie amerykańska pierwsza dama bynajmniej się nie nudziła. Melania Trump w towarzystwie księżnej Kate udała się w podróż do Frogmore Garden. W trakcie wizyty w posiadłości, która znajduje się przy zamku Windsor, panie miały okazję spotkać się z naczelnym skautem Dwayne'em Fieldsem i grupą młodych skautów. Kate poczęstowała dzieci kanapkami z miodem, który został wyprodukowanym w jej domu Anmer Hall w Norfolk.

Zarówno księżna, jak i pierwsza dama przykuły uwagę swoimi stylizacjami. Kate brylowała w długiej, brązowej spódnicy do którego dobrała ciemnozielony żakiet. Melania Trump wybrała jasne spodnie, do których dopasowała marynarkę z kieszeniami z klapą, która przewiązana była paskiem w talii. Zaskakujący był jednak fakt, że była modelka pojawiła się w płaskich butach, co nie zdarza się codziennie. Zwykle pierwsza dama decyduje się na obuwie na wysokim obcasie.

Melania Trump Otwórz galerię

Melania Trump złamała protokół? To twierdzi specjalistka

17 września amerykańska para prezydencka udała się do Windsoru. Tam zorganizowano dla niej uroczysty bankiet z udziałem royalsów. Internautom nie umknęło to, co założyła Melania - zobaczyliśmy ją w długiej, żółtej sukni z odsłoniętymi ramionami. Ekspertka oceniła, czy żona prezydenta USA złamała protokół. - Kreacja mieściła się w ramach dress code'u "white tie", czyli najwyższego stopnia formalności. Zasady wymagają od kobiet pełnej wieczorowej sukni do ziemi, często uzupełnionej rękawiczkami operowymi. Tradycyjnie preferowane są barwy stonowane, eleganckie i harmonijne, które nie odciągają uwagi od gospodarzy i ceremonii - podkreśliła w rozmowie z Plotkiem Rubasińska-Ianiro. Specjalistka zaznaczyła, że Melania nie zaliczyła faux-pas, stawiając na suknię z odkrytymi ramionami. - W protokole królewskim równie ważne są proporcje. Długa suknia ze spódnicą do ziemi, ewentualnie rękawy lub dodatki, które "zrównoważą" odsłonięte elementy. Chodzi o zachowanie devoir, czyli należnej powagi i stosowności wydarzenia - dowiadujemy się od stylistki.