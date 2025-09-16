16 września w Warszawie zorganizowano Top Model Night - specjalny event, na którym odbył się pokaz mody z uczestnikami oraz ikonami modowego programu TVN. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Klaudia El Dursi, Karolina Pisarek, Katarzyna Sokołowska, Joanna Krupa czy Michał Piróg. Modowa impreza przyciągnęła także inne polskie gwiazdy. Kto skupił na sobie największą uwagę?

Gwiazdy na imprezie Top Model Night. Klaudia El Dursi w bieli, Karolina Pisarek postawiła na czerń

Obecna na wydarzeniu Klaudia El Dursi tym razem postawiła na biel. Celebrytka miała na sobie oversize'ową marynarkę z głębokim wcięciem, zapinaną na guziki i lekko zwężoną w talii. Dobrała do niej luźne spodnie w kant w tym samym odcieniu. W stylizacji, którą dopełniła sandałkami na wysokim obcasie, prezentowała się fenomenalnie. Karolina Pisarek tego wieczoru wybrała z kolei małą czarną, ale w nowocześniejszym wydaniu. Sukienka modelki miała asymetryczne drapowania i zdobił ją długi kawałek materiału. Całość Pisarek uzupełniła klasycznymi czarnymi szpilkami. Modelce na wydarzeniu towarzyszył mąż Roger Salla, który postawił na klasyczny czarny T-shirt i spodnie w tym samym kolorze, a także białe sportowe buty. Czerń tego wieczoru wybrała również Joanna Krupa. Jurorka "Top Model" ubrana była w czarną, rozszerzaną sukienkę z głębokim dekoltem w kształcie litery V. Do kreacji dobrała czarne, błyszczące buty na wysokim obcasie. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii.

Karolina Pisarek szczerze o zarobkach po "Top Model"

Karolina Pisarek brała udział w piątej edycji programu "Top Model" emitowanej w 2015 roku. Choć jej nie wygrała, a ostatecznie zajęła drugie miejsce, jest jedną z uczestniczek show, które zdołały podbić świat mody. Pisarek w rozmowie z nami przyznała niedawno, że świeżo po zakończeniu programu nie mogła jednak cieszyć się dużymi zarobkami, a na pierwsze zlecenie czekała kilka miesięcy. Ile wtedy otrzymała? - Wydaje mi się, że to było około dwóch tysięcy złotych. Jako początkująca modelka cieszyłam się z takich pieniędzy - powiedziała nam modelka. - Wiadomo, że w dzisiejszych czasach inaczej to wygląda. Prawa wizerunkowe były bardzo szerokie i dziś całkiem inaczej na to patrzę niż wtedy, jak byłam młoda - zaznaczyła. Karolina Pisarek wyznała także, że pierwszą większą kwotę zarobiła podczas pracy za granicą. - W Azji, kiedy potrafiłam z jednego kontraktu przywieźć bardzo ładną sumkę - dodała.