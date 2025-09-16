Krawczyk z żoną w objęciach. Grochola i Młynarska olśniły na ściance

16 września odbyła się premiera spektaklu "Opiekunka na zabój". Z tej okazji do Teatru Kamienica przybyły tłumy gwiazd - zarówno tych występujących w sztuce, jak i tych, które zasiadły na widowni. Jak przy każdej tego typu okazji, celebryci postanowili wystroić się, by nienagannie prezentować się w obiektywach paparazzi.

Gwiazdy olśniły na premierze "Opiekunki na zabój". Na ściance dominowały ciemne kolory

Przyglądając się stylizacjom z wydarzenia, możemy dostrzec, że większość gości postawiła tego wieczoru na ciemne barwy. Od stóp do głów na czarno zaprezentowały się m.in. Joanna Racewicz i Beata Tadla, które zdecydowały się na bardziej eleganckie opcje ubioru. Agata Młynarska także ubrała na premierę czarne spodnie, jednak jej stylizacja została przełamana kolorową bluzką oraz brązowym paskiem. W ręku dziennikarka trzymała jednak też czarną torebkę. Podobnie postanowiła zaprezentować się Katarzyna Grochola, która zestawiła jednak czarne spodnie z jasną, sweterkową górą. Swój look dopełniła subtelną biżuterią. Czarny element znajdziemy również w stylizacji żony Mikołaja Krawczyka - Sylwii Juszczak. Kobieta ubrała czarną marynarkę, do której założyła też beżowe body oraz białe spodnie. Wyjątkowo elegancko oraz także w pełni na czarno pokazała się na czerwonym dywanie Kajra - u boku Sławomira. Jej długa suknia mogła przyciągnąć tego wieczoru sporo uwagi.

Panowie również nie zawiedli swoimi stylizacjami. Tak zaprezentowali się na premierze

Obecni na premierze panowie także zdecydowali olśnić na ściance. Wspominany już Mikołaj Krawczyk postawił tego wieczoru na czarną marynarkę, świecącą się koszulę oraz czarne jeansy. Jego stylizację dopełniały ciekawe, pomarańczowe okulary. Towarzyszący małżonce Sławomir zdecydował się na dość odświętną kreację - szary garnitur, który zestawił z ciemnym, wzorzystym t-shirtem. Jednymi z najlepiej ubranych na premierze okazali się aktorzy Krystian Kukułka i Dariusz Wieteska. Obydwaj również pojawili się na imprezie w pełni czarnych stylizacjach, pozując chętnie przed obiektywami fotoreporterów.