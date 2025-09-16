Donald Trump udał się w podróż do Londynu wraz z małżonką. Przygotowania do tego wydarzenia trwały w Zjednoczonym Królestwie od kilku tygodniu. Polityk wyląduje w Wielkiej Brytanii wieczorem 16 września, a jego wizyta potrwa dwa dni. W trakcie wizyty prezydenta USA wprowadzono tymczasowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej wokół Windsoru. Jeszcze przed wylotem amerykańska para prezydencka została sfotografowana przez paparazzi. Melania Trump jeszcze przed wylotem nawiązała do brytyjskiej mody.
Wielu było zaskoczonych, gdy król Karol III zaprosił Donalda Trumpa do Wielkiej Brytanii. Polityk złożył już wizytę w Londynie w 2019 roku, a niepisaną zasadą jest to, że prezydenci USA są zapraszani na taką wizytę wyłącznie raz. Trumpowie wyruszyli w zagraniczną podróż, co oczywiście nie umknęło uwadze mediów. Amerykańska para prezydencka została sfotografowana tuż przed wejściem na pokład śmigłowca Marine One. Ubiór prezydenta nie dziwił - pojawił się w klasycznie skrojonym, granatowym garniturze i charakterystycznym czerwonym krawacie. Uwagę przykuwała jego małżonka. Melania zdecydowała się nawiązać do brytyjskiej mody i zaprezentowała się w długim trenczu od Burberry i czarnym swetrze. Do stylizacji dopasowała botki Dior oraz okulary przeciwsłoneczne. Pierwsza dama wyglądała świetnie.
Donald i Melania Trump zostaną uroczyście powitani przez 1300 żołnierzy. Przygotowano dla nich również wystawny bankiet państwowy. Trumpowie spotkają się z księżną i księciem Walii, a także będą mieć okazję do rozmów z królem i królową. Para prezydencka w trakcie swojej wizyty odwiedzi m.in. kaplicę św. Jerzego i tam złoży hołd królowej Elżbiecie II. Będą również zwiedzać królewską kolekcję w Windsorze oraz obejrzą paradę królewskich powozów. Melania Trump spotka się z królową Camillą. Panie udadzą się na zwiedzanie Domu Lalek Królowej Marii, a także Biblioteki Królewskiej. Amerykańska pierwsza dama spotka się również z księżną Kate. Donald Trump będzie rozmawiał także z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem.
