Donald Trump udał się w podróż do Londynu wraz z małżonką. Przygotowania do tego wydarzenia trwały w Zjednoczonym Królestwie od kilku tygodniu. Polityk wyląduje w Wielkiej Brytanii wieczorem 16 września, a jego wizyta potrwa dwa dni. W trakcie wizyty prezydenta USA wprowadzono tymczasowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej wokół Windsoru. Jeszcze przed wylotem amerykańska para prezydencka została sfotografowana przez paparazzi. Melania Trump jeszcze przed wylotem nawiązała do brytyjskiej mody.

Melania Trump wczuła się w brytyjski klimat. Tak poleciała na wizytę do króla Karola III

Wielu było zaskoczonych, gdy król Karol III zaprosił Donalda Trumpa do Wielkiej Brytanii. Polityk złożył już wizytę w Londynie w 2019 roku, a niepisaną zasadą jest to, że prezydenci USA są zapraszani na taką wizytę wyłącznie raz. Trumpowie wyruszyli w zagraniczną podróż, co oczywiście nie umknęło uwadze mediów. Amerykańska para prezydencka została sfotografowana tuż przed wejściem na pokład śmigłowca Marine One. Ubiór prezydenta nie dziwił - pojawił się w klasycznie skrojonym, granatowym garniturze i charakterystycznym czerwonym krawacie. Uwagę przykuwała jego małżonka. Melania zdecydowała się nawiązać do brytyjskiej mody i zaprezentowała się w długim trenczu od Burberry i czarnym swetrze. Do stylizacji dopasowała botki Dior oraz okulary przeciwsłoneczne. Pierwsza dama wyglądała świetnie.

To Donald Trump będzie robił w Wielkiej Brytanii

Donald i Melania Trump zostaną uroczyście powitani przez 1300 żołnierzy. Przygotowano dla nich również wystawny bankiet państwowy. Trumpowie spotkają się z księżną i księciem Walii, a także będą mieć okazję do rozmów z królem i królową. Para prezydencka w trakcie swojej wizyty odwiedzi m.in. kaplicę św. Jerzego i tam złoży hołd królowej Elżbiecie II. Będą również zwiedzać królewską kolekcję w Windsorze oraz obejrzą paradę królewskich powozów. Melania Trump spotka się z królową Camillą. Panie udadzą się na zwiedzanie Domu Lalek Królowej Marii, a także Biblioteki Królewskiej. Amerykańska pierwsza dama spotka się również z księżną Kate. Donald Trump będzie rozmawiał także z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem.