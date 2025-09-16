Nie uwierzysz, gdy to zobaczysz. Na buty Kazika zareagowała nawet Doda

W poniedziałek, 15 września, w warszawskim COS Torwar wystartowała długo wyczekiwana trasa koncertowa "Światło i MRock", łącząca największe osobowości polskiej sceny muzycznej. Na jednej scenie wystąpili Katarzyna Nosowska i Piotr Rogucki, którym towarzyszyli wyjątkowi goście - Doda i Kazik Staszewski. Po koncercie w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie wszystkich wykonawców. Fotografia spotkała się z ogromnym odzewem ze strony fanów, ale to jeden szczegół przykuł ich szczególną uwagę. O co chodzi?

Kazik Staszewski zaskoczył fanów nietypowym wyborem obuwia. Do dyskusji dołączyła nawet Doda

Za stronę muzyczną projektu "Światło i MRock" odpowiada dwóch doświadczonych producentów - Paweł Cieślak, znany m.in. ze współpracy z zespołem Coma, oraz Michał "FOX" Król, od lat związany z twórczością Katarzyny Nosowskiej. To pierwsze tego typu immersyjne widowisko muzyczne w Polsce, w którym to publiczność - za pomocą nowoczesnych technologii - decyduje o kierunku koncertu, wybierając, czy dany utwór zabrzmi w wersji świetlistej, czy mrocznej. W setliście znalazły się takie klasyki, jak "November Rain" Guns N' Roses, "Moonage Daydream" Davida Bowiego czy "Zaopiekuj się mną" zespołu Rezerwat, a także znane utwory z dorobku samych artystów.

Uwagę fanów przyciągnęła nie tylko niesamowita energia artystów, ale także… buty Kazika. Jak można zobaczyć na zdjęciu opublikowanym przez Dodę tuż po pierwszym koncercie w Warszawie, zaprezentował się w butach typu slip-on, na których widnieją... twarze pupilów lidera Kultu. "Kazik ma swoje pieski na butach!" - zauważyła jedna z internautek. Na komentarz od razu postanowiła zareagować Doda. "Muszę mieć takie!" - stwierdziła, nie kryjąc ekscytacji. Jesteście ciekawi, jak wyglądają wspomniane buty? Zobaczcie w naszej galerii:

Katarzyna Nosowska i Piotr Rogucki na jednej scenie. Gdzie jeszcze wystąpią?

Trasa "Światło i MRock" dopiero nabiera tempa. Najbliższy koncert odbędzie się 10 października w Gdańsku, a kolejne przystanki to Wrocław (16 października), Łódź (22 października), Katowice (25 października), gdzie wyjątkowo zamiast Kazika na scenie pojawi się Tomasz Organek oraz Poznań (29 października).