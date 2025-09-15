77. gala rozdania nagród Emmy odbyła się w nocy z 14 na 15 września w Los Angeles. Podczas uroczystości nazywanej "telewizyjnymi Oscarami" wyróżniono najlepsze produkcje i aktorów szklanego ekranu. Kto triumfował w 2025 roku? Listę zwycięzców znajdziecie tutaj. Stylista Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem wybrał z kolei trzy najlepiej i trzy najgorzej ubrane gwiazdy tegorocznego wydarzenia. Kogo wyróżnił?

Emmy 2025. Stylista wybrał najlepiej ubrane gwiazdy

Zdaniem Michała Musiała na wyróżnienie zasługuje w tym roku Lisa, gwiazda Blackpink, którą mogliśmy oglądać w trzecim sezonie "Białego lotosu". - Pokazała się w przepięknej, przypominającej watę cukrową kreacji. Stylizacja wygląda perfekcyjnie - jest zwiewna, romantyczna i seksowna. Gra tutaj wszystko, zarówno kolor doskonale pasujący do urody Lisy, jak i forma podkreślająca sylwetkę. Na uwagę zasługują także dodatki: elegancka biżuteria i połyskujące szpilki. Outfit godny prawdziwej gwiazdy - mówi nam ekspert.

Stylista na czerwonym dywanie docenił także Jennę Ortegę. - W kreacji domu mody Givenchy zachwyciła wszystkich zebranych. Serialowa "Wednesday" porzuciła inspirowane gotykiem stylizacje na rzecz bezkompromisowego stylu glamour. Minimalistyczny dół kreacji połączony z odważną biżuteryjną górą okazał się strzałem w dziesiątkę. Jest prowokująco, ale na pewno nie tandetnie. Stylizacja na miarę odważnej, współczesnej aktorki - przekazał Michał Musiał.

Ekspert był także pod ogromnym wrażeniem kreacji Seleny Gomez. - Tym razem pokazała się w projekcie Louis Vuitton. Gwiazda już jakiś czas temu przyjęła nieco bardziej klasyczny, elegancki styl, który pasuje do niej doskonale. Nie inaczej było i tym razem. Gomez wybrała czerwoną, bardzo kobiecą suknię, która zrobiła robotę. Niby nie ma tu nic szokującego, lecz czy zawsze trzeba szokować? Jest bardzo stylowo i wyrafinowanie. Perfekcyjnie - podsumowuje w rozmowie z Plotkiem.

Emmy 2025. Te gwiazdy wypadły najgorzej na czerwonym dywanie

Nie wszystkie gwiazdy skradły w tym roku serce stylisty. Zdaniem Michała Musiała modową wpadkę zaliczyła Sharon Horgan. - Nie była jedyną gwiazdą, która postawiła na prześwity. Pokazała jednak, jak nie powinno się tego robić. Pomiędzy dolną a górą częścią kreacji pojawiły się fragmenty, które bardzo niekorzystnie wpłynęły na sylwetkę i optycznie zaburzyły proporcje. Stylizacja miała potencjał, lecz ostatecznie okazała się klapą. Przy tego typu krawiectwie często mniej znaczy więcej - tłumaczy stylista.

Nie najlepiej wypadła także Shannon Murphy. - Jedyne, co tutaj gra, to kolor. Delikatny róż w połączeniu z urodą Murphy spisał się doskonale. Na tym niestety byłoby dość plusów. Dwa przypadkowe motyle w okolicy dekoltu wyglądały bardzo dziwnie. Do tego kolorowe boa, który po prostu rozpraszało. Miało być modowo i inaczej, a wyszło po prostu dziwnie - mówi nam Michał Musiał.

Patricia Arquette również nie zyskała uznania stylisty. - Suknia Ricka Owensa nie wypadła dobrze na aktorce. Była pozbawiona kształtu i sprawiła, że proporcje zostały całkowicie zaburzone. Materiał kreacji wyglądał tak, jakby został po prostu pobrudzony. Nie pomogły nawet skórzane, długie rękawiczki i niewielka torebka. Całość nie zdała egzaminu - podsumowuje ekspert.