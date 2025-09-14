Marta Nawrocka i Karol Nawrocki 14 września wzięli udział w kolejnych oficjalnych uroczystościach. Tym razem pojawili się w Warszawie podczas Dożynek Prezydenckich, które rozpoczęły się dzień wcześniej. Przed południem małżonkowie uczestniczyli w mszy świętej. Na jakie stylizacje postawili tym razem?

Marta i Karol Nawroccy na Dożynkach Prezydenckich. Pierwsza dama przyciągnęła uwagę detalem

Pierwsza dama zdecydowała się na elegancką sukienkę w kolorze masełkowym. Do tego dobrała szpilki oraz delikatną biżuterię. Włosy ułożyła w kok. Co o tym wyborze sądzi ekspertka modowa? Ewa Rubasińska-Ianiro na wstępie stwierdziła, że kolor wybrany przez pierwszą damą jest korzystny, ponieważ poprawia wygląd cery, dodaje lekkości sylwetce i wprowadza subtelną elegancję, nie będąc przy tym zbyt krzykliwym. - Pierwsza dama konsekwentnie stawia na monochromatyczny look, tym razem w odcieniu "masła", który wkradł się na szczyt trendów i powoli wypiera klasyczną złamaną biel - zaznaczyła stylistka. To jednak nie wszystko. Ekspertka zwróciła także uwagę na interesujący detal w sukience Nawrockiej. - Najciekawszy detal? Trójwymiarowość sylwetki: wierzchnia część dłuższa, spódnica węższa i krótsza, mocno akcentująca talię, z subtelnymi marszczeniami w tylnej części to drobny zabieg, który optycznie odciąża biodra i nadaje całości indywidualnego charakteru - wyjaśniła Rubasińska-Ianiro. Czarne czółenka z kolei uznała za klasyczny wybór, który doskonale pasował do całej stylizacji pierwszej damy. - To ponadczasowy element, który pasuje do wielu eleganckich looków - podsumowała.

Karol Nawrocki odświeżył wizerunek? Wybór krawata to "sprytny zabieg"

Ekspertka pochwaliła Karola Nawrockiego za wybór granatowego garnituru. Zwróciła także uwagę na interesujący krawat - subtelny, ale jednocześnie wpisujący się w najnowsze trendy. - To sprytny zabieg, który odświeża wizerunek, choć sama koszula była wyraźnie za luźna i nie stanowiła najmocniejszego punktu stylizacji - podkreśliła Rubasińska-Ianiro. Ekspertka podsumowała, że cała stylizacja pary prezydenckiej nawiązywała do lat 50. - Para prezydencka wyglądała jakby wyszła z kadru amerykańskiego serialu z lat pięćdziesiątych, klasyka spotyka nowoczesność - stwierdziła. Stylizacje Karola i Marty Nawrockich zobaczysz w naszej galerii:

