Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Szybko zdobyli sympatię widzów, którzy do dziś śledzą, co u nich słychać. Małżonkowie chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak upływa im wspólne życie. Tym razem rolniczka pochwaliła się, że wybrali się na wesele.

"Rolnik szuka żony". Bardowscy na weselu. Tak się wystroili

13 września na profilu na Instagramie Anny Bardowskiej pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje z mężem przed domem. Małżonkowie trzymają się za ręce i widać, że humory im dopisują. "Weselny klimat" - napisała celebrytka. Bardowscy wyglądali bardzo elegancko. Grzegorz postawił na ciemny garnitur oraz białą koszulę, do tego dobrał brązowe buty. Anna zdecydowała się na krótką sukienkę, eksponującą ramiona. Włosy zostawiła rozpuszczone, ale pokręciła je w delikatne fale. W komentarzach posypały się komplementy. "Pięknie wyglądacie", "O wow. Błyszczycie jak miliony monet", "Udanej zabawy" - zwrócili się do małżonków. Wielu zwróciło uwagę na kreację Bardowskiej. "Pani Aniu, piękna sukienka", "Sukienka obłędna" - komplementują internauci. Jak się okazuje, żona Grzegorza wybrała tę kreację kolejny raz. Miała ją na sobie na innym weselu, które odbyło się w lipcu. Przeczytacie o tym tutaj: Bardowska z "Rolnika" bawiła się na weselu. Tak się odstrzeliła. Jesteście ciekawi, jak wyglądali? Zobaczcie w naszej galerii:

"Rolnik szuka żony" wraca z 12. sezonem - kim są uczestnicy?

W niedzielę 14 września o godz. 21:25 na antenie TVP1 zadebiutuje długo wyczekiwana 12. edycja programu "Rolnik szuka żony". Tradycyjnie program poprowadzi Marta Manowska, która po raz kolejny spróbuje pomóc rolnikom i rolniczce w odnalezieniu prawdziwej miłości. W tym sezonie widzowie będą śledzić losy pięciorga uczestników - czterech mężczyzn i jednej kobiety. Są to: 32-letnia Barbara, 24-letni Arkadiusz, 31-letni Gabriel, 28-letni Krzysztof oraz 37-letni Roland. CZYTAJ TEŻ: Basia z "Rolnik szuka żony" była zaręczona. Narzeczony porzucił ją PÓŁ ROKU przed ślubem.