Izabela Janachowska, znana projektantka mody ślubnej i właścicielka własnej marki, miała okazję współpracować z Martą Nawrocką. Chodziło o wybór stylizacji na wyjątkową okazję - audiencję u papieża Leona XIV. W najnowszym wywiadzie celebrytka podzieliła się kulisami przygotowań oraz zdradziła, kto finansuje garderobę pierwszej damy.
Jak przyznała Izabela Janachowska, współpraca z pierwszą damą była dla niej ogromnym wyróżnieniem. -Jestem przeszczęśliwa, że udało mi się ubierać pierwszą damę na tak ważną okazję, bo to nie jest jedno z wielu wyjść, które przed nią, tylko to była audiencja u papieża. Niesamowite wydarzenie, prezentowane na arenie międzynarodowej, więc dla nas ogromny sukces, zaszczyt. Bardzo mnie cieszy, że ta stylizacja została tak dobrze oceniona przez stylistki i znawczynie mody, więc świętujemy - powiedziała projektantka w rozmowie z Jastrząb Postem, nie kryjąc dumy.
W trakcie przygotowań do audiencji Janachowska miała okazję spotkać się z Nawrocką i wspólnie omówić szczegóły stylizacji. - Miałyśmy szansę się spotkać, pomierzyć to wszystko, więc znam Martę Nawrocką - wyjaśniła. Na zakończenie Janachowska podkreśliła, że pierwsza dama wywarła na niej bardzo pozytywne wrażenie. Wspólna praca przy stylizacji była też okazją do bardziej osobistych rozmów - obie są mamami, a Nawrocka wychowuje trójkę dzieci, co naturalnie zbliżyło je podczas spotkań.
Jednym z ciekawszych aspektów, o których wspomniała Janachowska, była kwestia finansowania stylizacji Nawrockiej. Projektantka zaznaczyła, że jej firma nie sponsoruje takich realizacji - wszystko odbywa się zgodnie z procedurami państwowymi. - Nie sponsorujemy takich rzeczy. Pierwsza dama jest ubierana przez wybrane przez siebie osoby i za to płaci rząd. Natomiast to, co wydaje mi się, jest super, to to, że pierwsza dama zdecydowała się na polską firmę, na ubrania produkowane w Polsce i rzeczy, które nie obciążają budżetu państwa w niesamowity sposób, bo są to rzeczy dostępne na rynku - podkreśliła projektantka.
