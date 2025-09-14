W sobotę 13 września w Warszawie odbył się Bal Charytatywny Fundacji Legii - wydarzenie, które już od lat gromadzi znane postacie ze świata show-biznesu, polityki, sportu i biznesu, a przy tym ma niezwykle szczytny cel. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło dobrze wszystkim znanych celebrytów. Na czerwonym dywanie brylowali m.in. Borys Szyc z żoną Justyną Szyc-Nagłowską, Magdalena Boczarska z partnerem Mateuszem Banasiukiem, Zofia Zborowska i jej mąż Andrzej Wrona, Izabela Janachowska z mężem Krzysztofem Jabłońskim, projektanci Łukasz Jemioł i Dawid Woliński, a także aktor Olaf Lubaszenko. Stylizacjom gwiazd, specjalnie dla Plotka, przyjrzał się stylista fryzur i ekspert modowy Michał Musiał.

Bal Charytatywny Fundacji Legii. Janachowska w kobalcie, Glinka zachowawczo. Kreacja Sokołowskiej wygrała

Michał Musiał docenił spójność w stylizacji Izabeli Janachowskiej, która na bal charytatywny włożyła kobaltową, satynową suknię. - Kreacja w połączeniu z czarnymi szpilkami i torebką w tym samym kolorze wyglądała naprawdę dobrze - ocenił. Całość dopełniła dobrze dobrana fryzura, czyli wysoko upięty kok z luźno wypuszczonymi pasmami włosów przy twarzy. Katarzyna Glinka natomiast wybrała czerwoną suknię. Choć stylista zwrócił uwagę brak błędów, dostrzegł w całości brak polotu. - Wszystko jest bardzo poprawne i eleganckie. Nie ma tu żadnej wpadki, ale może warto było odrobinę bardziej zaszaleć? Wystarczyłoby chociażby zamienić obecną torebkę na nieco bardziej szaloną - zasugerował Musiał.

Zdecydowanie najwyżej ekspert ocenił kreację Katarzyny Sokołowskiej. - Z całą pewnością należała do grona najlepiej ubranych gwiazd. Nonszalancka, długa suknia to świetny wybór. Niby nic odkrywczego, a jednak prosta forma i biały kolor zrobiły robotę - stwierdził, a następnie wskazał na znakomite dodatki. - Suknia w zestawieniu z geometryczną biżuterią i elegancką torebką wypadła perfekcyjnie. Warto zwrócić także uwagę na włosy. Teraz właśnie tak się czeszemy. Lekko, świeżo i subtelnie - ocenił ekspert.

Bal Charytatywny Fundacji Legii. Boczarska nie uniknęła wpadki. Zborowska perfekcyjnie, gdyby nie fryzura

A jak na czerwonym dywanie wypadła Magdalena Boczarska? W jej przypadku stylista nie był aż tak entuzjastyczny. - Partnerka Mateusza Banasiuka postawiła na różową, cekinową sukienkę, którą połączyła z brązowymi klapkami na szpilce. Połączenie kolorystyczne to strzał w dziesiątkę - zaczął od pochwał. Po chwili przeszedł jednak do uwag krytycznych. - Ramiączka kreacji są zbyt grube i niepotrzebnie dodają masywności. Lepszą opcją byłoby także rozpuszczenie włosów - ocenił. Najwięcej zastrzeżeń miał jednak do rzucających się w oczy szczegółów. - Najgorsza jest jednak mocno rzucająca się w oczy metka wewnętrzna sukienki. Przy tak odważnym rozcięciu należało ją wyciąć. Nie wygląda to dobrze. Stylizacja miała potencjał, lecz zabrakło dbałości o detale - podsumował redaktor modowy.

Stylizacją, która przypadła Musiałowi do gustu, lecz kilka rzeczy należałoby poprawić, była ta należąca do Zofii Zborowskiej. Stylista zauważył, że szara, matowa suknia była strzałem w dziesiątkę i doskonale podkreśliła sylwetkę celebrytki. Tak dobrze nie wypadła jednak fryzura. - Zdecydowanie lepiej prezentowałaby się jednak z gładko upiętymi włosami - drobne loki niepotrzebnie odwracają uwagę od całości - ocenił Musiał. Niedobrym wyborem okazała się także torebka. - Torebka mimo tego, że sama w sobie nie jest zła, zupełnie tutaj nie pasuje. Jest zdecydowanie zbyt dzienna. Należałoby ją zamienić na niewielkie, metalowe pudełko. Wtedy byłoby doskonale - zakończył. Stylizacje gwiazd zobaczysz w naszej galerii poniżej.

