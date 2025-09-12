Izabela Janachowska od wielu lat prowadzi swój biznes. Zainspirowana przygotowaniami do własnego wesela postanowiła zająć się organizacją ślubów. Z czasem celebrytka rozszerzyła swoją działalność między innymi o markę oferującą ekskluzywne kreacje i buty premium na specjalne okazje. Ostatnio natomiast bizneswoman pochwaliła się swoją kolekcją obuwia. Gwiazda TVN jest miłośniczką ekskluzywnych marek.

Izabela Janachowska pokazała swoją kolekcję butów. Są warte krocie

Izabela Janachowska chętnie chwali się swoim luksusowym życiem w mediach społecznościowych. W 2014 roku celebrytka poślubiła miliardera Krzysztofa Jabłońskiego. Sama również prowadzi kilka intratnych biznesów, może więc pozwolić sobie na kosztowne dodatki. Ostatnio prezenterka pokazała na InstaStories swoją kolekcję butów. Wśród jej ulubionych modeli królują ekskluzywne marki, takie jak: Chanel, Jimmy Choo, Christian Louboutin czy Manolo Blahnik, czyli ulubiony projektant obuwia serialowej Carrie Bradshaw. Biorąc pod uwagę fakt, iż każda taka para kosztuje kilka tysięcy złotych, nietrudno oszacować, że kolekcja celebrytki jest warta co najmniej tyle, co luksusowe auto. Okazało się również, że bizneswoman równie chętnie sięga po buty z kolekcji sygnowanej własnym nazwiskiem, które mają bardziej przystępne ceny. Za szpilki marki Janachowska trzeba zapłacić od 499 do nawet 899 złotych.

Izabela Janachowska miała oferować buty zamiast wynagrodzenia. Tak tłumaczyła się z afery

Kilka miesięcy temu głośno było o ofercie pracy zamieszczonej przez Izabelę Janachowską. Bizneswoman poszukiwała pracownicy na jeden dzień, która miała wesprzeć ekipę concept store podczas wyprzedaży. Internautów oburzył fakt, iż według ogłoszenia, jako wynagrodzenie oferowano parę szpilek marki celebrytki. W rozmowie z Plotkiem prezenterka ujawniła, że oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Zapewniła też, że jej działania nie są nadużyciem. - A zaniepokojonych uspokajamy - wszystko odbędzie się zgodnie z prawem, nad czym czuwają nasze działy kadr i prawny - skomentowała.