10 września odbyła się konferencja Sceny Relax. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć gwiazd z polskiego show-biznesu. Aktorzy postawili na oryginalne stylizacje, obok których fotoreporterzy nie przeszli obojętnie. Kadry z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

Edyta Herbuś w czerwonej sukience. Joanna Moro postawiła na klasykę

Na konferencji Sceny Relax pojawiła się Edyta Herbuś. Aktorka wystroiła się na tę okazję i zaprezentowała się w czerwonej sukience midi. Kreacja idealnie podkreśliła jej sylwetkę. Uwagę przykuł dół kreacji, czyli subtelna falbana. Do całości Edyta Herbuś dobrała beżowe sandałki na obcasie. Aktorka była w doskonałym humorze i ciągle uśmiechała się na ściance. Na bardziej stonowane kolory w stylizacji postawiła Joanna Moro. Aktorka zdecydowała się na białą sukienkę z ozdobnymi rękawami. Dobrała do niej nietypową torebkę z drobnymi zdobieniami oraz baleriny w tym samym kolorze. Nie zabrakło także drobnej biżuterii, czyli kolczyków. Całość prezentowała się spójnie i elegancko.

Dominika Gwit w prostej stylizacji. Aleksandra Hamkało bacznie śledzi trendy

Na ściance zapozowała także Dominika Gwit. Aktorka postawiła na granatową sukienkę ze złotymi guzikami. Do całości dobrała czarne baleriny oraz ozdobne pierścionki. Jej stylizacja nie była zbytnio wyszukana. Tego samego nie można powiedzieć o Aleksandrze Hamkało. Aktorka postawiła na luźną koszulę oraz spodnie stanowiące komplet. Uwagę przykuł kolor stylizacji, czyli bordowy, który jest obecnie bardzo modny. Trzeba przyznać, że aktorka prezentowała się niezwykle stylowo. W jednym z wywiadów opowiedziała o swoim podejściu do mody. - Absolutnie nie czuję się niewolnicą mody, wręcz wydaje mi się, że czasami przesadzam z tym, jak staję okoniem wobec niej. (...) Zawsze jak staję na ściance, zastanawiam się, czy przypadkiem to nie była wpadka, ale zazwyczaj robię rzeczy w zgodzie ze sobą, więc nawet jeżeli jakiś redaktor stwierdzi, że beznadziejnie, to raczej się tym nie przejmuję - mówiła aktorka w wywiadzie dla Newseria Lifestyle.

