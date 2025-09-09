Elegancka Szwed, Zawodnik z pazurem. Na imprezie pojawił się też Gurłacz

Stacje telewizyjne powracają z jesiennymi ramówkami. O wydarzeniu TVN-u i stylizacjach gwiazd na ściance przeczytacie tutaj. Teraz Telewizja Puls postanowiła zaprezentować widzom nowości. Na ramówce stacji pojawiło się mnóstwo gwiazd, które wskoczyły w eleganckie stylizacje. Nie zabrakło cekinów i oryginalnych kreacji.

Zobacz wideo Figura wprost o sekretach stylu. Już wszystko jasne

Kinga Zawodnik w błyszczącej kreacji. Gosia Andrzejewicz zaszalała z sukienką

Na wydarzeniu pojawiła się Kinga Zawodnik, która może pochwalić się spektakularną metamorfozą. Celebrytka schudła 60 kilogramów. - Dbajcie o siebie. Ja przez tyle lat się zapuszczałam i nie zwracałam uwagi na to, co jem - opowiadała na InstaStories. Efekty jej przemiany są widoczne gołym okiem. Na ramówce Telewizji Puls celebrytka zaprezentowała się w czarnym kombinezonie z błyszczącymi dodatkami. Największą uwagę przykuły sandały na obcasie, które zostały wysadzone kryształkami. Na ściance pojawiła się także Gosia Andrzejewicz. Jak wiadomo, piosenkarka została prezenterką stacji, a na antenie towarzyszy jej kura Pierzynka, której zabrakło na wydarzeniu. Gosia Andrzejewicz brylowała na ramówce w koronkowej sukience aż do ziemi. Zestawiła ją z czarną kurtką skórzaną. Do całości dobrała szpilki oraz złote dodatki. Po zdjęcia z wydarzenia zapraszamy do naszej galerii.

Filip Gurłacz cały na czarno. Aleksandra Szwed zwróciła uwagę

Na ramówce Telewizji Puls pojawił się także Filip Gurłacz, o którym jest niezwykle głośno po "Tańcu z gwiazdami". Przypomnijmy, że dotarł do finału, a na parkiecie towarzyszyła mu Agnieszka Kaczorowska. Na ramówkę aktor wybrał prostą, lecz efektowną stylizację w czarnym kolorze. Postawił na eleganckie spodnie, koszulę oraz marynarkę. Trzeba przyznać, że prezentował się bardzo szykownie. To samo można powiedzieć o Aleksandrze Szwed, która olśniła na ściance. Aktorka postawiła na krótką sukienkę w jasnym kolorze. Dobrała szpilki w takim samym odcieniu. Aleksandra Szwed nie zaszalała z dodatkami i zdecydowała się na delikatny łańcuszek, pierścionki oraz błyszczącą torebkę.