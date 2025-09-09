Elżbiety Jaworowicz nikomu przedstawiać nie trzeba. Jest ikoną polskiej telewizji, w której pojawia się od 42 lat w "Sprawie dla reportera". Program emitowany jest bowiem z przerwami od stycznia 1983. W poniedziałek, 8 września, dziennikarka pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie", w którym ujawniła kulisy swojej pracy. Przy okazji zdradziła sekret butów na wysokim obcasie, które zawsze ma na nogach podczas prowadzenia programu.

Elżbieta Jaworowicz zaskoczyła w "Pytaniu na śniadanie". Nagle to zrobiła

Elżbieta Jaworowicz znana jest ze swojego stylu i słynnej pozy, którą od lat przybiera w "Sprawie dla reportera". Nie inaczej zaprezentowała się w "Pytaniu na śniadanie", w którym rozmawiała o swojej pracy. Nie zabrakło licznych wspomnień i zdjęć z młodości, a także nawiązań do początków kariery. Fanów zainteresowało jednak głównie to, co działo się za kulisami nagrania i co pokazano na instagramowym profilu śniadaniówki. Otóż okazało się, że współpracownicy... zmieniają buty Elżbiecie Jaworowicz!

- Zmieniamy buty teraz. Ela, w tych butach się nie chodzi, tylko się występuje? - spytała zdziwiona Katarzyna Dowbor Elżbietę Jaworowicz. - Siedzi, to są służbowe, ja w życiu w takich nie umiem chodzić. Wolę tenisóweczki, popatrz, jak niejaka Świątek, jakie lekkie - powiedziała dziennikarka, prezentując swoje białe buty.

Fani przecierali oczy ze zdumienia, gdy zobaczyli, co dzieje się z butami Jaworowicz

Nie da się ukryć, że fani, którzy od lat doskonale znali styl Elżbiety Jaworowicz, mogli być w szoku. I faktycznie tego nie ukrywali, pisząc liczne komentarze pod nagraniem. W końcu dziennikarka jeszcze nigdy nie zaprezentowała się publicznie w takim wydaniu. "Czuję się oszukany. Tyle lat, taka ikona", "A ja myślałam, że pani tylko w takich butach chodzi. Aż miło posłuchać", "Ale jak pani te nogi układa, to dla mnie dalej zagadka", "Bardzo dobrze, wygoda przede wszystkim", "Ręce opadają, szok" - pisali internauci.