Gwiazdy zachwyciły. Obok Bołądź nie dało się przejść obojętnie, ale spójrzcie na Brodzik

W końcu doczekaliśmy się pierwszej polskiej produkcji oryginalnej platformy Disney+. Mowa tu o serialu kryminalnym "Breslau", który już 12 września 2025 roku będzie miał swoją premierę w streamingu. W rolę głównego bohatera Franza Podolskiego wciela się ceniony przez widzów Tomasz Schuchardt, który już nie raz miał okazję udowodnić, że aktorstwo to jego powołanie. U jego boku zobaczymy Sandrę Drzymalską, a także plejadę znakomitych talentów - m.in. Ireneusza Czopa, Agatę Kuleszę, Karolinę Gruszkę czy Bartłomieja Deklewę. W poniedziałek odbyła się oficjalna premiera i zaproszone gwiazdy pojawiły się w strojach inspirowanych modą lat 30., bo właśnie w takich czasach rozgrywa się akcja serialu.

Premiera pierwszego polskiego serialu Disney+. Gwiazdy zachwyciły w nietypowych kreacjach

Gwiazdy, które pojawiły się na premierze serialu "Breslau", zachwyciły. Joanna Brodzik wybrała dopasowaną sukienkę w kolorze miodowym z ozdobnymi rękawami. Akcentem nawiązującym do stylu sprzed lat jest u niej czerwony toczek na głowie, który aktorka ozdobiła woalką. Największą uwagę przyciągała Olga Bołądź, która w luźniejszy sposób potraktowała motyw przewodni i wybrała komplet w czerwone paski z długim, ozdobnym szalikiem z cienkiego materiału. Całość dopełniła kapeluszem o nietuzinkowym kroju w kolorze głębokiej czerwieni. Karolina Gruszka wybrała coś bardziej klasycznego - długą suknię ze srebrzystą nitką z ciekawymi aplikacjami na rękawach. Za to Katarzyna Zielińska wybrała na ten wieczór męski garnitur w kolorach brązu. Kobiecości kreacji dodała subtelnym makijażem i biżuterią. Za to panowie zdecydowali się na klasykę, a nawiązanie do dawnych czasów podkreślili kapeluszami. Więcej stylizacji z premiery serialu znajdziesz w naszej galerii.

Premiera serialu "Breslau". To oni odpowiadają za aranżację przeboju Kiepury

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Natalii Przybysz i Igora Herbuta. To właśnie ten duet odpowiada za nową aranżację utworu "Blondynki, brunetki" - popularnego przeboju Jana Kiepury z początków XX wieku. "Nowa aranżacja kultowego utworu to próba nadania tej ponadczasowej piosence świeżego, współczesnego charakteru, który może przemówić również do młodszej publiczności. Choć oryginalna wersja urzeka swoją klasyczną elegancją, nowa interpretacja – zarówno w wymiarze muzycznym, jak i tekstowym – wnosi nowoczesne brzmienie i lekkość, jednocześnie zachowując emocje i energię zawarte w pierwowzorze" - informuje Disney+. Będziecie oglądać serial?