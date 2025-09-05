Na wydarzeniu zorganizowanym przez markę L'Oreal Paris pojawiły się tłumy gwiazd. Julia Wieniawa oczarowała na scenie elegancką, białą suknią ze złotymi dodatkami. Irena Kamińska-Radomska postanowiła nieco poeksperymentować ze swoim stylem. Ekspertka od etykiety założyła długą suknię z lekkiego, półprzezroczystego materiału. Uwagę zwracały obszerne, tiulowe rękawy. Sporo emocji wywołała też Marcela Leszczak. Celebrytka wskoczyła w koronkową kreację. Po pokazie na ściance pojawiła się także Grażyna Torbicka. Spójrzcie tylko na jej garnitur.

Grażyna Torbicka na pokazie L'Oreal. Czarny garnitur skradł show

Prezenterka ponownie udowodniła, że zna się na modzie jak mało kto. Na wydarzeniu pojawiła się w czarnym, oversizowym garniturze, łącząc tym samym klasykę z nowoczesnym sznytem. Dekolt przełamywał formalny charakter marynarki, a podwinięte rękawy nadawały całości lekkości i odrobiny nonszalancji. Szerokie spodnie wydłużyły sylwetkę, a czarne buty bez palców dodały jeszcze więcej charakteru. Uwagę przyciągała również fryzura - lekko podkręcona grzywka i naturalnie ułożone włosy podkreślały świeżość całego looku. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Grażyna Torbicka zachwyca wyglądem. Zdradziła, jak o siebie dba

24 maja Grażyna Torbicka skończyła 66 lat. Wiele osób jest pod wrażeniem formy dziennikarki. Co sprawia, że tak świetnie się prezentuje? W rozmowie z "Na Żywo" przyznała, że jeśli chodzi o dietę, to ma tylko jedną zasadę. Nie lubi się przejadać. - Spożywam na przykład tylko połowę deseru - wyznała. Torbicka przyznała, że jest ogromną fanką śródziemnomorskiej kuchni. Chętnie sięga też po owoce i warzywa. A co z jej codzienną pielęgnacją? W rozmowie z "Dzień dobry TVN" wyznała kiedyś, że dzień zaczyna od kąpieli twarzy lodowatą wodą. - Później nakładam krem, który daje mi poczucie komfortu. Nie stosuję wielu kosmetyków, bo mam delikatną skórę i obciążona staje się zmęczona. Staram się mieć jeden odpowiedni krem na dzień i na noc, a ich główną cechą jest to, że są bardzo nawilżające - wyjaśniła.