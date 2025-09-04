4 września w Warszawie odbył się pierwszy w historii "Pokaz Wartości" organizowany przez markę L'Oreal Paris. "To niepowtarzalna okazja, aby zanurzyć się w atmosferze wspierającej kobiecej wspólnoty" - czytamy w opisie wydarzenia. Na evencie pojawiło się wiele znanych gwiazd. Wśród nich Julia Wieniawa, Irena Kamińska-Radomska i Marcela Leszczak. Najwięcej emocji bez wątpienia wzbudziła ta ostatnia.

Julia Wieniawa postawiła na minimalizm. Irena Kamińska-Radomska poeksperymentowała z modą

Irena Kamińska-Radomska pojawiła się na czerwonym dywanie w czarnej stylizacji utrzymanej w artystycznym klimacie. Specjalistka od savoir-vivre'u postawiła na długą suknię z lekkiego, półprzezroczystego materiału. Uwagę zwracały obszerne, tiulowe rękawy nadające całości nietypowego charakteru. Do kreacji dobrała masywne, lakierowane buty na grubej podeszwie, które przełamały elegancki wydźwięk sukni i nadały stylizacji bardziej awangardowy ton. Całość uzupełniła długim naszyjnikiem z czarnych koralików oraz torebką na łańcuszku.

Julia Wieniawa nie pojawiła się z innymi gwiazdami na ściance. Piosenkarka przygotowywała się w tym czasie do swojego występu. Na scenę wyszła w długiej, białej, dopasowanej sukni z odsłoniętymi ramionami i dekoltem w kształcie litery "V", który dodał kreacji pazura. Suknia miała gładką formę, bez zbędnych zdobień, co sprawiło, że całość prezentowała się minimalistycznie, ale jednocześnie niezwykle elegancko. Złota biżuteria dodała jeszcze więcej szyku.

Marcela Leszczak zaszalała. Spójrzcie na jej sukienkę

Trzeba przyznać, że Marcela Leszczak postawiła na niezwykle odważną stylizację. Influencerka pojawiła się w długiej, dopasowanej sukni wykonanej z czarnej, transparentnej koronki. U dołu materiał lekko się rozszerzał, nadając stylizacji nieco bardziej wieczorowy charakter. Leszczak zestawiła całość z czarnymi szpilkami i torebką tego samego koloru. Włosy rozpuściła i zarzuciła do tyłu. Nie ma wątpliwości, że to właśnie sukienka miała wywołać najwięcej emocji. Zdjęcia znajdziecie w galerii.