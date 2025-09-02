Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska działają na rzecz Fundacji Książąt Lubomirskich (książę Lubomirski-Lanckoroński jest prezesem organizacji). Oboje są też bardzo aktywni w przestrzeni publicznej oraz w mediach społecznościowych. Na Instagramie zwykle relacjonują działania wspomnianej fundacji. Tym razem pokazali, jak spędzają wspólny wieczór.
Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński pochwalił się na Instagramie, że wraz z żoną wybrał się do Opery Narodowej. Zakochani nie byli jednak sami, towarzyszyli im członkowie rodziny oraz m.in. Dominika Kulczyk. "Książę Jeremi Sebastian Kulczyk-Lubomirski wraz z rodziną uczestniczył w miniony weekend w charytatywnym Balu Debiutantów w Warszawie. Książę Jan i księżna Helena wraz z mamą Jeremiego, Dominiką Kulczyk oraz obie jego siostry - księżniczki Weronika Konstancja i Elisabeth Helena, podziwiały pokaz tańców z udziałem młodego księcia. Była to też okazja do rozmów z wieloma zaproszonymi gośćmi w tym przedstawicielami zaprzyjaźnionej z książętami Lubomirskimi, cesarskiej rodziny Habsburgów" - czytamy na oficjalnym instagramowym koncie Lubomirskiego.
Uwagę zwracają stylizacje małżonków. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński na tę okazję wybrał ciemny frak z białą koszulką i pasującą do niej kamizelką. Całość dopełniały jasna mucha oraz poszetka w kratę. Równie elegancko prezentowała się żona księcia. Helena Lubomirska-Lanckorońska tego dnia prezentowała się w granatowej, długiej sukni z lekko rozkloszowanymi rękawkami. Kreacja była zwiewna i bardzo kobieca. Księżna ponadto postawiła na rozpuszczone, zaczesane do tyłu włosy i elegancką biżuterię.
Czy tym samym księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska przyćmiła obecną w operze Dominikę Kulczyk? Niekoniecznie. Biznesmenka i zarazem była żona księcia (rozwiedli się w 2013 roku) miała bowiem na sobie niezwykle szykowną suknię balową. Uwagę zwracała zwłaszcza zdobny w falbany czerwony gorset, który idealnie pasował do prostego, czarnego dołu kreacji. Kulczyk ponadto upięła włosy i zdecydowała się na elegancki makijaż. 48-latka wyglądała obłędnie.
