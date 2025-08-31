Gwiazdy na imprezie Polsatu. Doda w przezroczystych koronkach, Kozidrak cała w bieli

W kieleckiej Kadzielni po raz kolejny odbył się koncert "Magiczne Zakończenie Wakacji". Podczas wydarzenia wybierany jest przebój lata widzów Polsatu i słuchaczy Radia Zet. Nie zawiodły gwiazdy. 31 sierpnia do Kielc zaproszono m.in. Edytę Górniak, Dodę, Roxie Węgiel, Blankę i Urszulę. Dużo emocji wzbudził występ Bajmu z Beatą Kozidrak, ponieważ wokalistka wróciła na scenę po przerwie spowodowanej chorobą. Postanowiliśmy przyjrzeć się wybranym stylizacjom.

Doda połączyła przezroczyste koronki z rockowym pazurem

Doda postawiła na stylizację utrzymaną w całości w odcieniach różu. Głównym elementem była krótka koronkowa bluzka typu bralette zestawiona z dopasowanymi, przezroczystymi spodniami z tej samej koronki. Całość uzupełnia krótka ramoneska ozdobiona ćwiekami na rękawach i klapach, która nadaje całości rockowego charakteru. W talii pojawił się srebrny łańcuch jako pasek, dodający drapieżnego akcentu. Stylizację domykają różowe szpilki w szpic oraz wyrazista, warstwowa biżuteria na szyi. To połączenie kobiecej delikatności z mocnym, rockowym pazurem.

Agnieszka Hyży w stylu hollywoodzkiego glamour

Prowadząca koncert Agnieszka Hyży pojawiła się w efektownej stylizacji w intensywnej czerwieni. Gwiazda miała na sobie długą, drapowaną suknię z głębokim dekoltem w kształcie litery "V" oraz wysokim rozcięciem eksponującym nogę. Materiał został finezyjnie upięty w talii, co podkreśla sylwetkę i nadaje kreacji elegancki, ale jednocześnie bardzo zmysłowy charakter. Całość dopełniają złote sandałki na obcasie oraz subtelna biżuteria, a proste, rozpuszczone włosy dodają stylizacji lekkości i nowoczesności. To klasyczna, ale odważna kreacja w duchu hollywoodzkiego glamour.

Kozidrak cała w bieli. Tak powróciła na scenę

Beata Kozidrak pojawiła się w Kielcach w mocno wyrazistym looku w całości utrzymanym w bieli. Artystka miała na sobie dwurzędową marynarkę ozdobioną dużymi, błyszczącymi guzikami oraz aplikacjami przypominającymi nabojnice, biegnącymi skośnie przez całą sylwetkę. Ramiona podkreślono mocnymi zdobieniami z metalicznych elementów, co dodało kreacji rockowego charakteru. Do kompletu dobrano spodnie z wysokim stanem, również dekorowane błyszczącymi detalami i rozcięciami na dole nogawek. Całość w połączeniu z długimi, falującymi blond włosami prezentowała się efektownie i odważnie, idealnie wpisując się w estradowy klimat.

Zaskoczenie podczas kabaretonu. Na scenę weszła Edyta Górniak

Dzień przed wyborem przeboju lata na scenie kieleckiej Kadzielni odbyła się Świętokrzyska Gala Kabaretowa. W pewnym momencie do kabareciarzy na scenie dołączyła Edyta Górniak, która zażartowała, że chce wykonać hymn narodowy. Było to nawiązanie do pamiętnego wystąpienia piosenkarki podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, w Korei Południowej w 2002 roku. Interpretacja "Mazurka Dąbrowskiego" w wykonaniu Edyty Górniak odbiła się wówczas szerokim echem w mediach, a na piosenkarkę spadła fala krytyki.