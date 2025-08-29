29 sierpnia odbyła się jesienna ramówka stacji RMF FM zapowiadająca nowe projekty na antenie. Na wydarzeniu nie zabrakło influencerów, pracowników radia oraz największych gwiazd z polskiego show-biznesu oraz wyjątkowych występów. Na ściance zapozowały m.in. Natasza Urbańska, Roksana Węgiel, Viki Gabor, Justyna Steczkowska oraz Julia Wieniawa, których stylizacje przykuły uwagę.

Julia Wieniawa w białej koszuli. Roksana Węgiel wskoczyła w niebieski komplet

Julia Wieniawa lubi eksperymentować z modą. Nikogo więc nie zdziwiła jej oryginalna stylizacja na wydarzeniu radia. Aktorka postawiła na bardzo krótkie spodenki z materiału imitującego skórę. Do całości dobrała białą koszulę oraz granatowy krawat w paski. Stylizacja przypomina szkolny mundurek. Być może Julia Wieniawa jużwczuła się w klimat nadchodzącego roku szkolnego. Uwagę przykuła także kreacja Roksany Węgiel. Wokalistka, która już wkrótce przeprowadzi się do Londynu i rozpocznie studia na prestiżowej uczelni, zaprezentowała się w niebieskim komplecie - spódnicy, topie i marynarce. Zestawiła całość z błyszczącymi szpilkami. Wiadomo także, że Roksana Węgiel zaśpiewała na wydarzeniu. Wybrała swój nowy utwór "Błękit". Zdjęcia z wydarzenia, na których zobaczycie wszystkie stylizacje gwiazd, znajdziecie w naszej galerii.

Justyna Steczkowska zadała szyku? Błyszczała na ściance w kombinezonie

Na wydarzenie przybyła także Justyna Steczkowska. Wokalistka, która słynie z szykownych kreacji, zachwyciła w błyszczącym kombinezonie. Kreacja podkreśliła jej nienaganną sylwetkę. Do całości Justyna Steczkowska dobrała obcasy oraz torebkę w beżowym kolorze. Trudno było oderwać od niej wzrok. Na modowe szaleństwo zdecydowała się także Viki Gabor. Młoda wokalistka lubi oryginalne opcje. Tym razem postawiła na zieloną narzutkę do ziemi, krótką spódnicę oraz czarny podkoszulek. Uwagę przykuły buty Viki Gabor, czyli trampki stylizowane na kozaki. Co sądzicie o stylu polskich gwiazd? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Artykuł jest aktualizowany.