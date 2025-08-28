Wieczorem 28 sierpnia odbył się pokaz prasowy nowego kryminalnego serialu TVP - "Drelich". Na hucznym wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd, w tym przede wszystkim odtwórcy głównych ról w produkcji. Na czerwonym dywanie mogliśmy zobaczyć m.in. Martę Żmuda Trzebiatowską, Filipa Pławiaka, Pawła Małaszyńskiego oraz Olafa Lubaszenko.

Marta Żmuda Trzebiatowska zachwyciła na ściance. Aktorzy postawili na bardziej luźne kreacje

Na wydarzeniu stawiły się m.in. odtwórczynie głównych ról kobiecych - Marta Żmuda Trzebiatowska oraz Marianna Zydek. Pierwsza z aktorek postawiła na błękitny komplet - taliowaną koszulę oraz szersze spodnie, które zestawiła z czarną torebką oraz obcasami. Zydek również zdecydowała się na kolorową stylizację. Mogliśmy ją podziwiać w krótkiej, żółtej sukience, do której podobnie jak Żmuda Trzebiatowska - założyła czarne buty oraz dobrała czarną torebkę.

Obecni na pokazie aktorzy postawili z drugiej strony na bardziej luźne i codzienne kreacje. Wcielający się w tytułowego Marka Drelicha Filip Pławiak przybył na imprezę w brązowym t-shircie oraz ciemnych, garniturowych spodniach, do których ubrał cięższe buty. Na podobną stylizację zdecydował się także Paweł Małaszyński. Aktor pozował na ściance w czarnej koszulce, spodniach oraz sportowych butach. Na połączenie elegancki z codziennym wydaniem postawił za to Olaf Lubaszenko, który pojawił się na wydarzeniu w koszuli i marynarce, do których założył jeansy oraz czapkę z daszkiem.

Marta Żmuda Trzebiatowska wie, jak przyciągnąć uwagę fotoreporterów. Niedawno również wyróżniała się na ściance

Żmuda Trzebiatowska jest przy tym jedną z najmodniejszych polskich gwiazd. Aktorka w przeszłości wielokrotnie pokazała, że potrafi się ubrać i zachwycała na różnego rodzaju wydarzeniach. Na początku czerwca bieżącego roku pojawiła się na premierze książki z przepisami Magdaleny Lamparskiej - "Babka w formie". O jej stylizacje z tamtego wieczoru również można było się rozpisywać. Żmuda Trzebiatowska postawiła wtedy na sukienkę w różowe kwiaty, która wyróżniała się także modnymi bufiastymi rękawami. Całość kreacji uzupełniła czerwoną torebką, która dodała do jej looku energię oraz ciekawy kontrast.