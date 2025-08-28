Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Żmuda Trzebiatowska zachwyciła w błękicie. Małaszyński bardziej codziennie
Tłumy gwiazd pojawiły się na pokazie prasowym serialu "Drelich". Kto zaskoczył najciekawszą kreacją wieczoru?
Marta Żmuda Trzebiatowska, Paweł Małaszyński
Fot. KAPiF

Wieczorem 28 sierpnia odbył się pokaz prasowy nowego kryminalnego serialu TVP - "Drelich". Na hucznym wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd, w tym przede wszystkim odtwórcy głównych ról w produkcji. Na czerwonym dywanie mogliśmy zobaczyć m.in. Martę Żmuda Trzebiatowską, Filipa Pławiaka, Pawła Małaszyńskiego oraz Olafa Lubaszenko

Zobacz wideo Marta Żmuda-Trzebiatowska o nominacji do Telekamer. "Jestem szczęśliwa"

Marta Żmuda Trzebiatowska zachwyciła na ściance. Aktorzy postawili na bardziej luźne kreacje

Na wydarzeniu stawiły się m.in. odtwórczynie głównych ról kobiecych - Marta Żmuda Trzebiatowska oraz Marianna Zydek. Pierwsza z aktorek postawiła na błękitny komplet - taliowaną koszulę oraz szersze spodnie, które zestawiła z czarną torebką oraz obcasami. Zydek również zdecydowała się na kolorową stylizację. Mogliśmy ją podziwiać w krótkiej, żółtej sukience, do której podobnie jak Żmuda Trzebiatowska - założyła czarne buty oraz dobrała czarną torebkę

Obecni na pokazie aktorzy postawili z drugiej strony na bardziej luźne i codzienne kreacje. Wcielający się w tytułowego Marka Drelicha Filip Pławiak przybył na imprezę w brązowym t-shircie oraz ciemnych, garniturowych spodniach, do których ubrał cięższe buty. Na podobną stylizację zdecydował się także Paweł Małaszyński. Aktor pozował na ściance w czarnej koszulce, spodniach oraz sportowych butach. Na połączenie elegancki z codziennym wydaniem postawił za to Olaf Lubaszenko, który pojawił się na wydarzeniu w koszuli i marynarce, do których założył jeansy oraz czapkę z daszkiem

Gwiazdy na pokazie prasowym Otwórz galerię

Marta Żmuda Trzebiatowska wie, jak przyciągnąć uwagę fotoreporterów. Niedawno również wyróżniała się na ściance

Żmuda Trzebiatowska jest przy tym jedną z najmodniejszych polskich gwiazd. Aktorka w przeszłości wielokrotnie pokazała, że potrafi się ubrać i zachwycała na różnego rodzaju wydarzeniach. Na początku czerwca bieżącego roku pojawiła się na premierze książki z przepisami Magdaleny Lamparskiej - "Babka w formie". O jej stylizacje z tamtego wieczoru również można było się rozpisywać. Żmuda Trzebiatowska postawiła wtedy na sukienkę w różowe kwiaty, która wyróżniała się także modnymi bufiastymi rękawami. Całość kreacji uzupełniła czerwoną torebką, która dodała do jej looku energię oraz ciekawy kontrast.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/10 Znany z ról Legolasa we Władcy Pierścieni i Willa Turnera w Piratach z Karaibów, Orlando Bloom pochodzi z:

Genialny quiz wiedzy ogólnej o gwiazdach udowodni, kto jest największym fanem. Wskaż, skąd pochodzą!
Popularne