"Afryka Express" pojawi się jako jedna z jesiennych propozycji od TVN, a pierwszy odcinek będzie miał premierę 1 września. Wiadomo, że prowadzącą nowy sezon będzie Izabella Krzan. 27 sierpnia odbyło się spotkanie prasowe programu. Na wydarzeniu nie zabrakło gwiazd, które zobaczymy w siódmej edycji show.

Zobacz wideo Gąsiewska wspomina „Afrykę Express". To zaskoczyło ją najbardziej

Gwiazdy na spotkaniu prasowym "Afryka Express". Edyta Zając pozowała z ukochanym. To założyła Izabella Krzan

Na wydarzeniu nie zabrakło uczestników siódmej odsłony programu. Edyta Zając pojawiła się wraz z Michałem Mikołajczakiem. Modelka założyła długą, asymetryczną spódnicę w białym kolorze, do której dopasowała krótszą, czarną koszulę z krótkimi rękawami. Aktor postawił na klasyczne jeansy i jasny t-shirt. Zarzucił na siebie jasnobeżową zamszową kurtkę. Na ściance czuje obejmował partnerkę. Katarzyna Niezgoda pojawiła się w jasnobrązowym komplecie - bluzce i spodniach o klasycznym kroju. Zaskakującym elementem był sporego rozmiaru kwiat na jej prawym ramieniu. Na jej nogach lśniły złote szpilki. Gwieździe towarzyszył mąż, Paweł Niezgoda, z którym wzięła udział w programie. Ukochany Niezgody wybrał nietypowe połączenie kolorystyczne - szarą koszulę i spodnie zestawił z ciemnobrązową, welurową marynarką. Izabella Krzan wybrała nieco egzotyczne klimaty. Prezenterka wybrała brązowy top w kwieciste wzory z frędzlami u dołu, do którego dobrała szerokie jeansy. Zaskakującym elementem był czarny pasek przewiązany na górze stylizacji.

Ewę Gawryluk widać z daleka. Wiktoria Gąsiewska w jasnej sukience

Ewa Gawryluk wystąpiła w formacie wraz z mężem, Piotrem Domanieckim. Gwiazda na spotkanie prasowe wybrała się w sukience przed kolano w złotym odcieniu ze splecionego materiału, która zdecydowanie się wyróżniała. Zarzuciła na siebie długą, beżową marynarkę, a na stopach aktorki pojawiły się jasne klapki. W "Afryka Express" zobaczymy również Wiktorię Gąsiewską, która wzięła udział w programie wraz z bratem. Aktorka na wydarzeniu brylowała w prostej sukience midi na ramiączkach z rozcięciem przy lewej nodze. Wybrała proste, czarne buty z odkrytymi palcami na obcasie