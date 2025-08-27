27 sierpnia w studiu "halo tu polsat" odbyło się śniadanie prasowe Polsatu. Na wydarzeniu nie zabrakło gwiazd stacji. Uwagę fotoreporterów zwracali zwłaszcza Maciej Rock, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Agnieszka Hyży i Ewa Wachowicz.
27 sierpnia na evencie Polsatu obecna była Katarzyna Cichopek, której towarzyszył partner zarówno życiowy jak i telewizyjny - Maciej Kurzajewski. Prezenterka tego dnia postawiła na szary, elegancki komplet, na który składały się taliowany żakiet oraz szerokie spodnie w kant. Nie zabrakło również szpilek i jasnego, jedwabnego topu. Z kolei Kurzajewski miał na sobie garnitur w prążki, który zestawił z białym, protem T-shirtem oraz trampkami. Elegancko prezentowała się także Ewa Wachowicz. Prezenterka zaprezentowała się w eleganckiej koszuli i kapitalnych spodniach z wysokim stanem. Z kolei Agnieszka Hyży miała na sobie jasne szorty, które świetnie wyglądały z beżową ramoneską oraz klapkami na szpilce.
Nie mogło zabraknąć także Macieja Rocka. Widać, że prezenter lubi bawić się modą. W przeciwieństwie do Krzysztofa Ibiza, który zdecydował się na klasyczny garnitur z dwurzędową marynarką, Rock postawił na więcej luzu. Miał na sobie ciemną, szeroką marynarkę ze zdobnymi guzikami w kolorze złota oraz szerokie beżowe spodnie. Całość uzupełniały ciemne mokasyny. Nie sposób nie zauważyć, że Rock zdecydował się też na charakterystycznego wąsa.
To już pewne - do "halo tu polsat" dołącza Tomasz Wolny. Prezenter był wcześniej związany z Telewizją Polską, gdzie od 2013 do 2023 roku prowadził "Pytanie na śniadanie". W "halo tu polsat" Wolny zasiądzie na kanapie u boku Pauliny Sykut-Jeżyny, tworząc z nią nowy duet gospodarzy. To jednak nie koniec zmian. Wcześniej potwierdzono już, że Krzysztof Ibisz zyskał nową współprowadzącą - Ewę Wachowicz. Obok nich pojawią się też dobrze znane widzom duety prowadzących: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Okazuje się też, że widzowie zobaczy zupełnie nowy duet prowadzących - Olę Filipek i Aleksandra Sikorę.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!