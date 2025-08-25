10 sierpnia gruchnęła wiadomość o ślubie Klaudii i Valentyna z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". "Jako ekipa 'Rolnik szuka żony' mamy to szczęście, że co jakiś czas możemy podzielić się takim zdjęciem. Klaudio! Valentynie! Powodzenia na nowej drodze życia! Niech wasze wspólne dni wypełnione będą radością i szczęściem!" - przekazano na oficjalnym profilu programu na Instagramie, zamieszczając do tego fotografię pary młodej. Klaudia i Valentyn nie kryli radości, zasypując swoje profile zarówno zdjęciami, jak i nagraniami z tego dnia. Duże emocje wśród internautów wzbudziła zwłaszcza suknia ślubna panny młodej. Wszystko przez dekolt. Teraz Klaudia zabrała głos w tej sprawie.

Klaudia z "Rolnika" reaguje na krytykę dekoltu. "Nieco bardziej 'wyraźny', niż planowałam"

Mimo że od ślubu Klaudii i Valentyna minęło już kilka tygodni, to emocje wciąż nie opadły, tym bardziej że niedługo po tym wydarzeniu para ogłosiła kolejną radosną nowinę, a mianowicie, że spodziewa się dziecka. Teraz Klaudia odpowiadała na pytania fanów na Instagramie. Jeden z nich chciał wiedzieć, jak rolniczka zareagowała na krytykę sukni. "Co czułaś, gdy widziałaś komentarze o dekolcie swojej sukni ślubnej? Wyglądałaś pięknie" - spytał fan. Faktycznie, po ślubie Klaudii i Valentyna posypały się negatywne komentarze na temat ślubnej kreacji rolniczki. "Wszystko pięknie, tylko panna młoda wygląda kiczowato...", "Za duży dekolt" - pisali internauci. Co na to Klaudia?

"Dziękuję. Haha, tak, dekolt był... Powiedzmy, że nieco bardziej 'wyraźny', niż planowałam. Sukienkę odebrałam dwa tygodnie przed weselem, a hormony w dniu wesela najwyraźniej postanowiły zaszaleć. Mogłam się tym przejmować, ale po co? Wybrałam opcję: to moje wesele i będę się dobrze bawić - i tak właśnie było. Cała reszta komentarzy? Zostawia je sobie z dystansem" - odpowiedziała Klaudia.

