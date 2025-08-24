14 sierpnia w sieci pojawiły się doniesienia o śmierci mamy Jeffa Bezosa. Kobieta miała 78 lat. "Po długich zmaganiach z demencją, odeszła otoczona przez tak wielu z nas, którzy ją kochali. (...) Wiem, że poczuła naszą miłość w tych ostatnich chwilach. Wszyscy mieliśmy szczęście, że byliśmy w jej życiu. Będę ją trzymał w moim sercu na zawsze" - napisał pogrążony w smutku miliarder. 22 sierpnia odbył się pogrzeb 78-latki. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać założyciela Amazona w towarzystwie żony. Internauci zwrócili uwagę na jej strój.
Żona miliardera pojawiła się na uroczystości w czarnej sukience i granatowej marynarce. Stylizację uzupełniła butami na obcasie, które - zdaniem części internautów - nie były najtrafniejszym wyborem na pogrzeb. "Kto ubiera granatową marynarkę do czarnej sukienki?", "Czy ona nie ma stylistki?", "Jeden z najbogatszych mężczyzn na świecie, a jednak nie mógł zamówić swojej żonie marynarki pasującej do jej czarnej sukienki... na pogrzeb matki", "Nigdy nie widziałam, żeby ktoś nosił takie obcasy na pogrzebie" - pisali zażenowani. Zdjęcia, na których widać całą stylizację, znajdziecie poniżej.
W swoim pożegnalnym wpisie miliarder wspomniał, że Jackie Bezos wkroczyła w dorosłość wyjątkowo wcześnie. Już w wieku 17 lat została mamą. "To z pewnością nie było łatwe, a jednak potrafiła wszystko udźwignąć. Z niezwykłą siłą i oddaniem podjęła się roli kochającej matki, kilka lat później do naszego życia dołączył mój wspaniały tata, a następnie moja siostra i brat - kolejne osoby, które otoczyła miłością, opieką i troską. Ta lista bliskich, których kochała i chroniła, przez całe jej życie tylko się powiększała. Zawsze dawała innym o wiele więcej, niż sama kiedykolwiek oczekiwała" - pisał. W komentarzach zaroiło się od słów wsparcia. "Piękne i inspirujące życie. Przesyłam wyrazy współczucia dla całej rodziny", "Niech Bóg ją błogosławi, co za smutna informacja", "Wspaniała kobieta. Wyrazy współczucia" - pisali internauci.
