Viki Gabor w futrze na "Lecie z Radiem i TVP". Burza w sieci

23 sierpnia Tarnów na chwilę stał się muzycznym centrum Polski - wszystko za sprawą koncertu "Lata z Radiem i Telewizją Polską", który odbył się tuż przy Akademii Tarnowskiej. Już od wczesnych godzin wieczornych teren przy Wydziale Politechnicznym zapełniał się tłumami fanów. Na scenie pojawiły się gwiazdy takie jak Zakopower, Ira, Kombii czy Wilki. Jednak to nie tylko muzyka była tematem gorących rozmów - ogromne poruszenie wśród publiczności i internautów wywołała stylizacja Viki Gabor.

Viki Gabor: Może mentalnie jestem dorosła, ale jestem jeszcze dzieciakiem

Viki Gabor wywołała burzę swoją stylizacją. "W Tarnowie już zima?"

Viki Gabor, jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd wieczoru, pojawiła się na scenie w nietypowym, bardzo oryginalnym stroju i niewątpliwie odważnym stroju. Na tę okazję wybrała futrzasty komplet złożony z szerokich spodni i krótkiego płaszcza z dużym kapturem oraz dobraną do tego połyskującą bluzkę - wszystko to miało jednolity, czerwony kolor. Nie da się ukryć, że to, jak zaprezentowała się piosenkarka, natychmiast przyciągnęło uwagę widzów. Pod nagraniem ze ścianki, które pojawiło się w mediach społecznościowych TVP, zaroiło się od komentarzy. Opinie? Różnorodne - od zachwytu po zdziwienie. "Co to za wdzianko, dramat", "Co to ma być?", "W Tarnowie już zima?" - pisali internauci sceptycznie nastawieni do ubioru wokalistki. Nie brakowało jednak także pozytywnych ocen na temat stylizacji. "Super wyglądasz w czerwieni", "Ludzie, przecież to jest look sceniczny, na co dzień tak nie wygląd. Moim zdaniem prezentuje się ok", "Mi tam się stylówka podoba, niech się ubiera jak jej się podoba, byle dobrze śpiewała" - stanęli w obronie Gabor. W obliczu tak skrajnych opinii jedno pozostaje bezdyskusyjne - obok tego looku nie dało się przejść obojętnie. A wy, co sądzicie? Zdjęcia stylizacji zobaczycie tutaj:

Vigi Gabor pochwaliła się tatuażami

