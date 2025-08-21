18 sierpnia wystartował Top of The Top Sopot Festiwal. Na scenie w Operze Leśnej od kilku dni można oglądać muzyczne występy wielu gwiazd, które równie chętnie pozują do zdjęć na ściance. Drugi dzień należał do Moniki Olejnik i jej modowego manifestu. Trzeciego dnia festiwalu uwagę skupiła na sobie Katarzyna Sokołowska, która wystąpiła w odważnej stylizacji z prześwitującym dołem. Kto tym razem oczarował?

Top of the Top Sopot Festival. Te stylizacje gwiazd przykuwają uwagę

Na ściance przed imprezą olśniewająco zaprezentowała się Małgorzata Tomaszewska. Dziennikarka postawiła w czwarty dzień festiwalu na długą, szarą spódnicę z błyszczącymi zdobieniami oraz białą koszulę o ciekawym kroju. W bardziej odświętnych strojach pokazały się za to Paulina Krupińska i Sandra Hajduk-Popińska, którego tego wieczoru poprowadziły koncert. Pierwsza z prezenterek postawiła na elegancką, czarną suknię w cekiny, podczas gdy druga dziennikarka zdecydowała się na biały garnitur - również zdobiony w jej przypadku błyskotkami. Zarówno Krupińska, jak i Hajduk-Popińska ubrały do tego subtelną, lecz widoczną biżuterię.

Panowie z drugiej strony zaprezentowali się dość skrajnie. Liroy przybył na wydarzenie ubrany dość codziennie - w t-shirt, krótkie spodenki, czapkę daszkiem i sportowe buty. Stojący za to na scenie obok prezenterek współprowadzący Maciej Dowbor i Mateusz Hładki ubrali się bardziej elegancko - w dopasowane garnitury.

Kreacje artystek na scenie zachwycają. Natalię Szroeder i Kasię Sienkiewicz połączył pewien aspekt

Podczas koncertów uwagę przyciągały również stylizacje występujących artystek. Natalia Szroder zaprezentowała się w czerwonej, krótkiej sukience, która stanowiła przy tym unikatowy projekt Roberta Czerwika. Gwiazda zestawiła ją z obcasami w tym samym kolorze. Co ciekawe, w kreacji autorstwa projektanta pokazała się także Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni. Wokalistka olśniła w pomarańczowym topie i spódnicy, przyciągając wzrok wszystkich zgromadzonych w Operze Leśnej. Sienkiewicz wystąpiła u boku Kayah, która zaskoczyła za to dosłownie ognistą stylizacją.