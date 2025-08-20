Top of the Top Sopot Festival przyciąga tłum gwiazd. Trzeciego dnia festiwalu, który od lat organizowany jest w Sopockiej Operze Leśnej, nie zabrakło takich sław, jak m.in.: Martyna Wojciechowska, Ewa Gawryluk, Katarzyna Sokołowska, Marta Wierzbicka czy Sandra Hajduk-Popińska. Tak prezentowały się na czerwonym dywanie.

Top of the Top Sopot Festival. Katarzyna Sokołowska w koronkach i ciężkiej skórze

Katarzyna Sokołowska tego dnia niewątpliwe wyróżniała się na tle innych gwiazd. Jurorka "Top Model" postawiła na długą koronkową sukienkę w modnym w tym sezonie odcieniu czekoladowego brązu. Delikatne koronki zestawiła z czarną, obszerną ramoneską, która wyglądała, jakby była ze skóry. Do tego wyrazista biżuteria (kolczyki oraz pierścionki), okulary przeciwsłoneczne i prosta, ale niebanalna fryzura. Całość wyglądała kobieco, ale z pazurem.

Top of the Top Sopot Festival. Sandra Hajduk-Popińska w charakterystycznych spodniach

Sandra Hajduk-Popińska realizuje się, prowadząc u boku Macieja Dowbora kolejne wydana "Dzień dobry TVN". Prezenterka na Sopockim festiwalu pojawiła się w body w odcieniu dojrzałej śliwki oraz dresowych spodniach z przeszyciami. Do tego pasujące kolorystycznie do całości sztuczne futerko oraz okulary przeciwsłoneczne. Prezenterka podobnie jak Sokołowska upięła włosy. Podoba wam się w tej stylizacji? Trzeba przyznać, że to oryginalne zestawienie.

Top of the Top Sopot Festival. Te gwiazdy postawiły na kolor

Na uwagę zasługuje także odważna i rzucająca się w oczy stylizacja Marty Wierzbickiej. Aktorka zaszalała z kolorami. I to dosłownie. Bluzkę w różowo-czerwone wzorki połączyła z beżową spódnicą i... turkusowymi kowbojkami. Trzeba przyznać - ta stylizacja rzucała się w oczy. Z kolei Dorota Szelągowska prezentowała się nie tylko kolorowo, ale też w różnych wzorach. Miała na sobie czerwoną, przewiązaną w talii kraciastą koszulę, czarną koronkową spódnicę i... buty z wzorem w panterkę. Jakby tego było mało gospodyni "Totalnych remontów Szelągowskiej" nie ograniczała się z biżuterią.