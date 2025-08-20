W środę 20 sierpnia TVN zaprezentował swoją najnowszą jesienną ramówkę. Na wydarzeniu pojawiły się największe gwiazdy stacji, które jak zwykle zadbały o dopracowane w każdym detalu stylizacje. Na czerwonym dywanie nie zabrakło m.in.: Małgorzaty Rozenek, Pauliny Krupińskiej, Magdy Gessler, Ewy Drzyzgi, Doroty Wellman czy Doroty Szelągowskiej.

Kraśko i Wit wyróżnili się podczas ramówki TVN. Ich zestawy modowe zaskoczyli fanów

Podczas ramówki TVN panowie również przyciągali sporo uwagi. Piotr Kraśko postawił na klasykę w odświeżonym wydaniu. Dziennikarz zdecydował się na kontrastowe połączenie - elegancką, czarną marynarkę zestawił z białymi spodniami, całość dopełniając ciemnymi mokasynami. Prosty zabieg sprawił, że stylizacja wyglądała lekko, a jednocześnie bardzo elegancko. Radomir Wit poszedł natomiast w zupełnie inną stronę i zdecydował się na bardziej odważne zestawienie. Brązowa marynarka, zielona koszula i nietypowy akcent - sportowe buty w biało-szarym odcieniu - sprawiły, że jego stylizacja była jedną z najbardziej komentowanych tego wieczoru. Taki miks klasyki i sportowego luzu nie każdemu przypadnie do gustu, ale na pewno wyróżniał się w tłumie.

Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyciła w pomarańczowej stylizacji. Projektant zdradził, co sądzi o jej wyjątkowym looku

Podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN Małgorzata Rozenek-Majdan przyciągnęła spojrzenia oryginalnym zestawem przygotowanym specjalnie dla niej przez projektanta Roberta Czerwika. Gwiazda miała na sobie pomarańczową sukienkę, do której dobrano nietypową ozdobę oraz szpilki w identycznym kolorze. "Klasyczna forma z modowym twistem podkreśla charakter i charyzmę gwiazdy, tworząc look, który łączy elegancję z nowoczesnością" - zaznaczył projektant podczas ramówki TVN. Rozenek-Majdan zebrała przy tym wiele komplementów. "Małgorzata jest moją największą inspiracją. To prawdziwa muza - uwielbiam dla niej tworzyć projekty indywidualne, bo dzięki niej moda nabiera osobistego znaczenia" - dodał autor stylizacji. Podkreślił również, że był to idealny moment, by postawić na "szokujący pomarańcz".