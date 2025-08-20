Powrót na stronę główną
El Dursi niedawno urodziła, teraz zachwyca na ramówce TVN. O tej stylizacji będzie głośno
20 sierpnia odbyła się prezentacja jesiennej ramówki stacji TVN, na której zjawiła się cała plejada gwiazd. Nie mogło zabraknąć Klaudii El Dursi. Świeżo upieczona mama zachwyciła stylizacją.
Klaudia El Dursi
28 lipca Klaudia El Dursi powitała na świecie trzecią pociechę. Niespełna cztery tygodnie później prowadząca "Hotel Paradise" pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki TVN. W rozmowie z Damianem Michałowskim zdradziła, że w Sopocie towarzyszy jej nowo narodzona córka. - Mknie tutaj korytarzami, jest razem ze mną, jesteśmy nierozłączne. To jest jeszcze taki etap, że to, co najcenniejsze, to ja mam ze sobą. To, czego ona bardzo pragnie - żartowała. El Dursi przyznała, że długo zastanawiała się nad wzięciem udziału w wydarzeniu. - Byłam pełna obaw. Dopiero raptem niespełna cztery tygodnie. Okazało się, że moja córeczka pięknie zniosła podróż i jest naprawdę kochana, więc daję radę - mówiła. Na ściance  pojawiła się w wyjątkowo stylowym zestawie. Zobaczcie sami. 

Klaudia El Dursi zachwyciła na ramówce TVN. Spójrzcie na ten gorset!

El Dursi postawiła tym razem na wygodę. Prowadząca "Hotel Paradise" wskoczyła w stylowe, szerokie jeansy. Do tego dobrała czarny gorset, na który założyła luźną marynarkę. Rozpuszczone włosy zarzuciła do tyłu, a całość podrasowała dodatkami - kolczykami i bransoletkami. Widać, że na ściance czuła się naprawdę dobrze. Z uśmiechem pozowała przed fotoreporterami. A wy co myślicie o takiej stylizacji? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii. 

Klaudia El Dursi pokazała, jak wygląda jej rzeczywistość. "Mam nadzieję, że wybaczycie" 

Ostatnie tygodnie Klaudia El Dursi spędza z bliski w domu. Na jej profilu na Instagramie pojawia się mnóstwo postów i relacji z codzienności przy nowo narodzonej córce. "Tak dużo miłości. Przepadłam, oszalałam, zwariowałam, nie ma mnie! Ja wiem, jestem monotematyczna. Mam nadzieję, że wybaczycie" - pisała w ostatnim poście, do którego dorzuciła kilka kadrów z córką. Obserwatorki w żadnym wypadku nie miały jej za złe wspomnianej "monotematyczności". Są zachwycone jej szczęściem. "Tyle miłości i szczęścia", "Wspaniale się to ogląda! Gratulacje", "Jest pani najpiękniejszą kobietą, delikatna i radosna. Dużo zdrowia dla was" - pisały. 

