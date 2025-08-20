Rozenek-Majdan błyszczała na ramówce jesiennej TVN-u. Stylista wyjawił zamysł kreacji

Jesienna ramówka wszystkich stacji zbliża się wielkimi krokami. Widzowie nie mogą się doczekać, aż zobaczą nowe propozycje, które będzie można oglądać przez najbliższe miesiące. Jak zwykle z tej okazji stacje organizują imprezy, na które przybywają polskie gwiazdy. 20 sierpnia odbyło się wydarzenie z okazji jesiennej ramówki TVN-u. Wśród zebranych gości pojawiła się Małgorzata Rozenek-Majdan. Tak wyglądała.

Małgorzata Rozenek-Majdan w pomarańczowej kreacji. Tak o niej mówił sam projektant

Jak przekazał projektant, Robert Czerwik, podczas dzisiejszej ramówki TVN Małgorzata Rozenek-Majdan zaprezentowała się w wyjątkowej stylizacji przygotowanej właśnie dla niej. Pomarańczowa sukienka została dopełniona nietypowym kapeluszem i szpilkami w tym samym odcieniu. "Klasyczna forma z modowym twistem podkreśla charakter i charyzmę gwiazdy, tworząc look, który łączy elegancję z nowoczesnością" - podkreślił. Padło dużo miłych słów na temat celebrytki. "Małgorzata jest moją największą inspiracją. To prawdziwa muza - uwielbiam dla niej tworzyć projekty indywidualne, bo dzięki niej moda nabiera osobistego znaczenia" - podkreślił autor stylizacji. Dodał, że wiedział, że jest to dobry moment na "szokujący pomarańcz".

Gwiazdy na ramówce TVN. Stylista wskazał najlepsze kreacje

Małgorzata Rozenek-Majdan nie była jedyną gwiazdą, która błyszczała podczas jesiennej ramówki TVN. Szyku zadała między innymi Ewa Drzyzga. W rozmowie z Plotkiem stylista Michał Musiał dostrzegł jejdak jeden mankament w stylizacji dziennikarki. - Wyglądała bardzo dobrze. Pudrowa, nowoczesna w swoim wyrazie sukienka dodała dziennikarce pazura i elegancji (...) Mały minus za naszyjnik - jest on tutaj zupełnie niepotrzebny - ocenił. Ciekawą kreację wybrała także Paulina Krupińska. Prezenterka miała na sobie malinową sukienkę z kwiatowym printem, którą zestawiła z cielistymi szpilkami. Dobór obuwia nie zachwycił eksperta. - Jedyne, do czego można by się przyczepić to buty - zdecydowanie lepiej sprawdziłyby się wiązane sandałki na szpilce lub kontrastujące z całością kowbojki - stwierdził Michał Musiał. Magda Gessler pojawiła się natomiast w charakterystycznej dla siebie pastelowej kreacji. Zaskoczeniem były jednak buty, na które zdecydowała się słynna restauratorka. Gwiazda TVN postawiła bowiem na różowe crocsy.