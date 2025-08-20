Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Rozenek-Majdan błyszczała na ramówce jesiennej TVN-u. Stylista wyjawił zamysł kreacji
Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyciła na wydarzeniu z okazji jesiennej ramówki TVN-u. Zaprezentowała się w kreacji zrobionej specjalnie dla niej.
Rozenek-Majdan błyszczała na ramówce jesiennej TVN-u. Kreacja została stworzona specjalnie dla niej
fot. KAPIF.pl

Jesienna ramówka wszystkich stacji zbliża się wielkimi krokami. Widzowie nie mogą się doczekać, aż zobaczą nowe propozycje, które będzie można oglądać przez najbliższe miesiące. Jak zwykle z tej okazji stacje organizują imprezy, na które przybywają polskie gwiazdy. 20 sierpnia odbyło się wydarzenie z okazji jesiennej ramówki TVN-u. Wśród zebranych gości pojawiła się Małgorzata Rozenek-Majdan. Tak wyglądała. 

Zobacz wideo Bohosiewicz o formie, Hiszpanii i Rozenek-Majdan. Ale słowa!

Małgorzata Rozenek-Majdan w pomarańczowej kreacji. Tak o niej mówił sam projektant

Jak przekazał projektant, Robert Czerwik, podczas dzisiejszej ramówki TVN Małgorzata Rozenek-Majdan zaprezentowała się w wyjątkowej stylizacji przygotowanej właśnie dla niej. Pomarańczowa sukienka została dopełniona nietypowym kapeluszem i szpilkami w tym samym odcieniu. "Klasyczna forma z modowym twistem podkreśla charakter i charyzmę gwiazdy, tworząc look, który łączy elegancję z nowoczesnością" - podkreślił. Padło dużo miłych słów na temat celebrytki. "Małgorzata jest moją największą inspiracją. To prawdziwa muza - uwielbiam dla niej tworzyć projekty indywidualne, bo dzięki niej moda nabiera osobistego znaczenia" - podkreślił autor stylizacji. Dodał, że wiedział, że jest to dobry moment na "szokujący pomarańcz".

Zdjęcia w naszej galerii.Otwórz galerię

Gwiazdy na ramówce TVN. Stylista wskazał najlepsze kreacje

Małgorzata Rozenek-Majdan nie była jedyną gwiazdą, która błyszczała podczas jesiennej ramówki TVN. Szyku zadała między innymi Ewa Drzyzga. W rozmowie z Plotkiem stylista Michał Musiał dostrzegł jejdak jeden mankament w stylizacji dziennikarki.  - Wyglądała bardzo dobrze. Pudrowa, nowoczesna w swoim wyrazie sukienka dodała dziennikarce pazura i elegancji (...) Mały minus za naszyjnik - jest on tutaj zupełnie niepotrzebny - ocenił. Ciekawą kreację wybrała także Paulina Krupińska. Prezenterka miała na sobie malinową sukienkę z kwiatowym printem, którą zestawiła z cielistymi szpilkami. Dobór obuwia nie zachwycił eksperta. - Jedyne, do czego można by się przyczepić to buty - zdecydowanie lepiej sprawdziłyby się wiązane sandałki na szpilce lub kontrastujące z całością kowbojki - stwierdził Michał Musiał. Magda Gessler pojawiła się natomiast w charakterystycznej dla siebie pastelowej kreacji. Zaskoczeniem były jednak buty, na które zdecydowała się słynna restauratorka. Gwiazda TVN postawiła bowiem na różowe crocsy.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/12 Aktor na zdjęciu to Tomasz Kot.

Szybki quiz wiedzy. Czy dobrze podpisaliśmy tych polskich aktorów? Zawalcz o perfekcyjny wynik 12/12!
Popularne