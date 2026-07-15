Choć wiele nowoczesnych kuchni stawia dziś na stonowany minimalizm, Joanna Przetakiewicz wybrała zupełnie inny kierunek. Połączyła ponadczasową czerń i biel z wyrazistymi detalami oraz dekoracjami, które podkreślają charakter wnętrza. Całość tworzy aranżację inspirowaną stylem glamour.

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Joanna Przetakiewicz chwali się swoją kuchnią. Podłoga robi wrażenie

Joanna Przetakiewicz na co dzień mieszka w luksusowej posiadłości w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą. Kuchnia w willi założycielki La Manii otwarta jest na salon. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to ogromne okna na całej ścianie, które wpuszczają do pomieszczenia bardzo dużo światła. Na środku stanęła duża wyspa kuchenna z czarnym blatem, na której znalazła się umywalka. Fronty wyspy również są ciemne poza jednym elementem w kolorze miedzianym, który odbija światło. Nad wyspą projektantka bardzo często umieszcza ozdoby, np. dekoracje świąteczne czy też kwiaty.



Reszta kuchni w kontraście zabudowana jest szafkami z białymi frontami. Znalazły się w niej także przeszklone kredensy, w których Przetakiewicz eksponuje elementy swojej zastawy. Wrażenie robi także imponujących rozmiarów szeroka kuchenka w czerwonym odcieniu, przełamująca nieco czerń i biel. Wzrok najbardziej przyciąga jednak podłoga w pomieszczeniu. Joanna Przetakiewicz zdecydowała się na połączenie dużych, czarnych i białych płytek ułożonych w jodełkę. Efekt zdecydowanie robi wrażenie, lecz skąd taki wybór?

Wszystko do siebie zawsze pasuje, można mieszać wzory i struktury. Organiczne i geometryczne. Gładkie i trójwymiarowe. Błysk i mat. Puszyste i płaskie. Nie ma pomyłki! Nie jest sezonowa, damska lub męska. Jest idealna na zawsze dla wszystkich

- pisała w jednym z instagramowych postów.

Joanna Przetakiewicz we własnej kuchni. Gotowanie nie jest jej ulubionym zajęciem

Choć na Instagramie Joanna Przetakiewicz chętnie pokazuje kulisy swoich kulinarnych eksperymentów i od czasu do czasu dzieli się przepisami, sama przyznaje, że gotowanie nie należy do jej ulubionych zajęć. Opowiedziała o tym w wywiadzie dla przeambitni.pl, wspominając przy okazji o biznesie, który okazał się dla niej dużym rozczarowaniem. Chodzi o restaurację, którą przed laty otworzyła.

Nie lubię gotować, nie umiem gotować - niestety. Ja tego w sobie nie mam

- przyznała.